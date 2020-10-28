Первый Балтийский канал и Radio PIK оштрафованы за ряд существенных нарушений

В NEPLP пояснили, что в программе ПБК демонстрировались передачи, созданные другими электронными СМИ, а также не было обеспечено включение в программу европейских аудиовизуальных работ в достаточном объеме. В свою очередь на Radio PIK были констатированы нарушения закона о предвыборной агитации и отсутствие разнообразия мнений в программе.
В период с 20 марта по 5 апреля этого года ПБК незаконно транслировал новостные программы, созданные телеканалом "Первый канал", повторяя их несколько раз в течение дня. Таким образом был нарушен закон об электронных СМИ и основные условия лицензии на вещание, выданной ПБК, которая запрещает распространение программ, созданных другими электронными СМИ. За эти нарушения NEPLP оштрафовал ПБК на 3 тыс. евро.
В свою очередь с 15 по 28 июня этого года не было обеспечено включение в программу ПБК европейских аудиовизуальных передач в достаточном объеме, что нарушило основные условия лицензии на вещание, закон об электронных СМИ и директиву Европейского парламента и Совета ЕС об аудиовизуальных услугах СМИ.
Директива предусматривает, что по крайней мере 51% времени трансляции в неделю (за исключением новостей, спортивных соревнований, игр, рекламы и торговли телемагазинов) должен приходиться на европейские аудиовизуальные работы. Однако NEPLP установил, что объем европейских аудиовизуальных работ в программе ПБК в этот период составлял всего 17-27%, что считается существенным нарушением. За это нарушение ПБК оштрафован на 6 тыс. евро.
В связи с этим ПБК получил предупреждение о несоблюдении основных условий лицензии на вещание.
В свою очередь Pikal un partneri в радиопрограмме Radio PIK в период с 17 по 20 марта этого года в информационно-аналитических дискуссионных программах не обеспечило справедливого и объективного изложения фактов, разнообразия мнений и принципа нейтральности. Таким образом, был нарушен закон об электронных СМИ, и за это нарушение применен штраф в размере 5,5 тыс. евро.
С 17 по 27 августа этого года в дискуссионных программах Radio PIK были констатированы признаки скрытой предвыборной агитации.
За указанный период на передачи в общей сложности были приглашены только представители трех политических сил - "Новое Согласие", "Едины для Латвии" и KPV LV. За скрытую предвыборную агитацию Radio PIK оштрафовано на 6 тыс. евро.