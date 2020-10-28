Первый Балтийский канал и Radio PIK оштрафованы за ряд существенных нарушений

В период с 20 марта по 5 апреля этого года ПБК незаконно транслировал новостные программы, созданные телеканалом "Первый канал", повторяя их несколько раз в течение дня. Таким образом был нарушен закон об электронных СМИ и основные условия лицензии на вещание, выданной ПБК, которая запрещает распространение программ, созданных другими электронными СМИ. За эти нарушения NEPLP оштрафовал ПБК на 3 тыс. евро.

В свою очередь с 15 по 28 июня этого года не было обеспечено включение в программу ПБК европейских аудиовизуальных передач в достаточном объеме, что нарушило основные условия лицензии на вещание, закон об электронных СМИ и директиву Европейского парламента и Совета ЕС об аудиовизуальных услугах СМИ.

Директива предусматривает, что по крайней мере 51% времени трансляции в неделю (за исключением новостей, спортивных соревнований, игр, рекламы и торговли телемагазинов) должен приходиться на европейские аудиовизуальные работы. Однако NEPLP установил, что объем европейских аудиовизуальных работ в программе ПБК в этот период составлял всего 17-27%, что считается существенным нарушением. За это нарушение ПБК оштрафован на 6 тыс. евро.

В связи с этим ПБК получил предупреждение о несоблюдении основных условий лицензии на вещание.

Согласно закону об электронных СМИ, если NEPLP в течение месяца повторно констатирует существенное нарушение основных условий деятельности телеканала, совет будет вправе принять решение об отзыве выданной ПБК лицензии.

В свою очередь Pikal un partneri в радиопрограмме Radio PIK в период с 17 по 20 марта этого года в информационно-аналитических дискуссионных программах не обеспечило справедливого и объективного изложения фактов, разнообразия мнений и принципа нейтральности. Таким образом, был нарушен закон об электронных СМИ, и за это нарушение применен штраф в размере 5,5 тыс. евро.

С 17 по 27 августа этого года в дискуссионных программах Radio PIK были констатированы признаки скрытой предвыборной агитации.

Из 18 программ Radio PIK, на которые были приглашены гости, во всех программах участвовали кандидаты партии "Новое Согласие", тем самым способствуя ее популяризации.