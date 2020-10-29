Мифы и факты - что представляет собой "открытое письмо бельгийских врачей"?
В соцсетях среди людей, которые подвергают сомнению распространение Covid-19, популярность получило так называемое открытое письмо бельгийских врачей. О нем можно найти утверждения самого разного рода. Начиная с того, что "более 500 врачей Бельгии призывают мировое сообщество прекратить вакцинацию и отменить масочный режим", до другой крайности - письмо анонимное, и в Бельгии никто о нем ничего не слышал. Однако это неправда.
Среди авторов письма есть врачи, но не только из Бельгии. В письме сомнительными и необоснованными утверждениями критикуются введенные из-за коронавируса ограничения и объемы затраченных на это ресурсов, однако нет требования отменить вакцинацию. Письмо заслужило внимание и в самой Бельгии. Различные СМИ отметили упомянутые в нем ошибочные утверждения.
Кто опубликовал и кто подписал письмо
Письмо под названием "Нужно менять нынешнюю политику коронавируса" 27 августа опубликовали несколько газет Бельгии, в том числе популярное издание Le Soir. Письмо создала инициативная группа Belgium Beyond Covid, которой руководят два медика крупнейшей брюссельской больницы (St-Luc UCLouvain) - глава отделения интенсивной терапии Пьер Франсуа Латьер и его спутница жизни - замглавы сердечно-сосудистой клиники Мелания Дешамп. Такую информацию можно найти на домашней странице этой группы. На момент публикации письмо подписали 64 человека, из них лишь часть - врачи. Остальные - экономисты, юристы, преподаватели и представители других профессий, среди которых ряд известных в бельгийском обществе людей.
После публикации письмо призвали подписать любого, для чего нужно было написать свое имя, фамилию и род деятельности. Для письма создана еще одна интернет-страница, где можно найти его на французском, нидерландском и еще пяти языках. Там указано, что на 20 октября письмо подписали еще 629 врачей, 2013 специалистов здравоохранения и более 15 тыс. граждан. Большая часть врачей и остальных подписавшихся - не из Бельгии, многие анонимны.
В латвийских СМИ информация о письме впервые появилась в конце сентября, когда ее в переводе на латышский опубликовал местный портал дезинформации. Статьей начали делиться пользователи Facebook. Когда письмо перевели на русский, о нем сообщили десятки российских и украинских СМИ, но лишь в паре случаев издания высказали сомнения относительно его содержания, пишет издание "Медуза". В Латвии также многие поделились в Facebook статьей некоего российского портала, в которой серьезно преувеличено как сказанное в письме, так и его значение. Например, там сказано, что "врачи Бельгии призывают отменить вакцинацию", однако это неправда.
Что сказано в письме
Авторы письма высказывают мнение, что "после изначальной паники вокруг Covid-19" теперь нет медицинского обоснования для внеочередной ситуации и политика времен кризиса приносит больше ущерба, чем блага. Это основывается на утверждениях, которые или несколько не соответствуют фактам, или вводят в заблуждение.
Например, в письме отмечается, что новый вирус не опаснее гриппа. Хотя среди ученых еще нет точных данных о смертности от Covid-19, считается, что это не так. Центр медицинских исследований имени Джонса Хопкинса пишет, что уровень смертности от Covid-19 может даже в 10 раз превышать смертность от гриппа, что показывают и другие исследования. Этой осенью СМИ сообщили, что за восемь месяцев в США из-за Covid-19 умерло больше людей, чем от гриппа за последние пять лет в целом.
В письме также утверждается, что Covid-19 хорошо поддается лечению. Это не совсем правда. Хотя Covid-19 намного опаснее для людей в возрасте, с хроническими заболеваниями, медики не смогли помочь как многим молодым людям, так и детям. К тому же у многих, кто переболел Covid-19, вирус может оставить серьезные долгосрочные последствия для здоровья. Авторы также упоминают "безопасные и эффективные" медикаменты: гидроксихлорохин, цинк и азитромицин, а также отмечают, что теперь редко кто умирает. Однако Всемирная организация здравоохранения отмечает, что нет доказательств о позитивном влиянии гидроксихлорохина. Также исследования пока не свидетельствуют и о том, что эффективным является азитромицин или азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином. К тому же эта комбинация может вызвать проблемы с работой сердца. Хотя исследования еще не показывают результата, они до сих пор продолжаются. Также Национальные институты здоровья США отметили, что не рекомендуют использовать эти медикаменты для лечения.
В письме также сказано, что в странах, где не ввели более жесткие ограничения, смертность от Covid-19 не выше, чем в Бельгии, и показатели смертности преувеличены. Бельгийское издание по проверке фактов factchck.vlaanderen спросило у Дешамп, одной из авторов письма, на чем основывается данное утверждение. Дешамп в качестве примера упомянула Нидерланды. Однако такое сравнение сомнительно, потому что в отдельных регионах Нидерландов так называемая чрезмерная смертность была такой же, как в Бельгии. К тому же в Нидерландах ограничения были немного мягче, чем в Бельгии, и были в силе более короткое время. Все же там так же были закрыты школы, магазины, кафе.
Предположение о неэффективности ограничений опровергает пример Швеции, который СМИ анализировали не раз, так как там ограничений было меньше, чем в соседних странах, а умерших от Covid-19 - гораздо больше. Об этом писал и Re:Check. Также сообщалось и об исследовании, опубликованном в академическом журнале Nature, которое показало, что введенные правительствами Китая, Франции, Ирана, Южной Кореи, Италии и США ограничения по снижению распространения Covid-19 защитили от заболевания или отсрочили его для 61 миллиона человек.
Авторы письма не призывают "прекратить вакцинацию", однако при помощи сомнительного обоснования высказывают беспокойство о планах разработки вакцины против Covid-19. "Ожидается, что в результате этой вакцины пострадают или умрут 700 000 человек", - сказано в письме. "Источник" такого утверждения - интервью с миллиардером и филантропом Биллом Гейтсом, которое часто используют сторонники теорий заговоров. В этом интервью он на самом деле отмечает, что из-за плохой и недостаточно изученной вакцины у такого количества людей в мире могут быть побочные эффекты, поэтому этого допустить нельзя.
Какова ситуация в Бельгии
Весной в Бельгии из-за нового коронавируса зафиксировали самую высокую смертность в Европе. Правда, бельгийские эксперты отметили, что "первое место" необоснованно. В отличие от других стран в статистику по смертности от Covid-19 засчитывали не только случаи с подтвержденным диагнозом, но и все зафиксированные случаи смерти в домах престарелых, которые, скорее всего, вызвал Covid-19. Весной этого года в Бельгии несколько недель смертность была почти в два раза выше, чем средние значения предыдущих лет. На 27 октября из-за Covid-19 в стране умерло 11 038 человек. Население Бельгии - 11,5 миллиона жителей.
Письмо опубликовано в конце августа, когда из-за роста распространения болезни в Бельгии в силу вступили первые наиболее строгие ограничения на собрания и правила по ношению масок. 19 октября министр здравоохранения Бельгии сообщил, что в Брюсселе и Валлонии ситуация - худшая в Европе, и с приростом госпитализаций придется ограничить уход за другими пациентами. В больницах на тот момент находилось почти 2500 пациентов с Covid-19, из них более 400 - в интенсивной терапии, то есть в тяжелом состоянии. На 27 октября этот показатель удвоился - в больницах 5554 пациента и 911 в интенсивной терапии.
Правительство Бельгии постепенно усиливало ограничения и меры предосторожности, связанные с Covid-19: определены строгие ограничения на собрания, закрыты бары и рестораны, ночью запрещено находиться на улице, обязательно работать из дома, если это возможно. Одновременно учеба до сих пор проходит очно. Самоуправления на своей территории могут определить и более строгие ограничения.