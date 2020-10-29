Мифы и факты - что представляет собой "открытое письмо бельгийских врачей"?

В письме также сказано, что в странах, где не ввели более жесткие ограничения, смертность от Covid-19 не выше, чем в Бельгии, и показатели смертности преувеличены. Бельгийское издание по проверке фактов factchck.vlaanderen спросило у Дешамп, одной из авторов письма, на чем основывается данное утверждение. Дешамп в качестве примера упомянула Нидерланды. Однако такое сравнение сомнительно, потому что в отдельных регионах Нидерландов так называемая чрезмерная смертность была такой же, как в Бельгии. К тому же в Нидерландах ограничения были немного мягче, чем в Бельгии, и были в силе более короткое время. Все же там так же были закрыты школы, магазины, кафе.

Предположение о неэффективности ограничений опровергает пример Швеции, который СМИ анализировали не раз, так как там ограничений было меньше, чем в соседних странах, а умерших от Covid-19 - гораздо больше. Об этом писал и Re:Check. Также сообщалось и об исследовании, опубликованном в академическом журнале Nature, которое показало, что введенные правительствами Китая, Франции, Ирана, Южной Кореи, Италии и США ограничения по снижению распространения Covid-19 защитили от заболевания или отсрочили его для 61 миллиона человек.

Авторы письма не призывают "прекратить вакцинацию", однако при помощи сомнительного обоснования высказывают беспокойство о планах разработки вакцины против Covid-19. "Ожидается, что в результате этой вакцины пострадают или умрут 700 000 человек", - сказано в письме. "Источник" такого утверждения - интервью с миллиардером и филантропом Биллом Гейтсом, которое часто используют сторонники теорий заговоров. В этом интервью он на самом деле отмечает, что из-за плохой и недостаточно изученной вакцины у такого количества людей в мире могут быть побочные эффекты, поэтому этого допустить нельзя.

Какова ситуация в Бельгии

Весной в Бельгии из-за нового коронавируса зафиксировали самую высокую смертность в Европе. Правда, бельгийские эксперты отметили, что "первое место" необоснованно. В отличие от других стран в статистику по смертности от Covid-19 засчитывали не только случаи с подтвержденным диагнозом, но и все зафиксированные случаи смерти в домах престарелых, которые, скорее всего, вызвал Covid-19. Весной этого года в Бельгии несколько недель смертность была почти в два раза выше, чем средние значения предыдущих лет. На 27 октября из-за Covid-19 в стране умерло 11 038 человек. Население Бельгии - 11,5 миллиона жителей.

ФОТО: Данные: Бельгийское статистическое бюро. *В период с 5 до 16 августа в Бельгии была аномальная жара. Этим поясняют скачок показателя смертности в конкретный период.

Письмо опубликовано в конце августа, когда из-за роста распространения болезни в Бельгии в силу вступили первые наиболее строгие ограничения на собрания и правила по ношению масок. 19 октября министр здравоохранения Бельгии сообщил, что в Брюсселе и Валлонии ситуация - худшая в Европе, и с приростом госпитализаций придется ограничить уход за другими пациентами. В больницах на тот момент находилось почти 2500 пациентов с Covid-19, из них более 400 - в интенсивной терапии, то есть в тяжелом состоянии. На 27 октября этот показатель удвоился - в больницах 5554 пациента и 911 в интенсивной терапии.

ФОТО: Число смертей в день от Covid-19 в Бельгии. Worldometers.info