"Адреналин кризиса" позволяет осознать наши истинные возможности
Covid-19 вынудил изменить не только быт людей, но и работу предпринимателей. В рамках проекта "Искусство предпринимательства" портала TVNET своим опытом, как преодолеть этот кризис, делится председатель правления Eco Baltia grupa Марис Симанович.
На вопрос, были ли перед Covid-кризисом рассмотрены сценарии, при которых может произойти кризис большего масштаба, Симанович указал, что большую часть бизнеса образует работа на экспортных рынках, поэтому регулярно анализируются экономические тенденции и показатели как в Латвии, так и на международном уровне.
"Несмотря на то, что уже в 2019 году прозвучали сигналы, что Латвии нужно готовиться коновому кризису, который будет гораздо меньшим, чем в 2007 году, о пандемии Covid-19 и ее масштабах никто не задумывался. И вспышки Covid-19 в Китае изначально рассматривали больше как проблемы отдельного игрока, несмотря на то, что, принимая во внимание значение Китая в мировой экономике, было ясно, что вспышка вируса не пройдет без последствий и на глобальном уровне", - заявил Симанович.
"То, что влияние распространения вируса и мероприятий по его ограничению на глобальную экономику будет столь всеобъемлющим и для ряда стран Европы даже парализующим, мало кто прогнозировал. И в Латвии, когда были констатированы первые случаи заболевания, в основном экономисты все-таки прогнозировали, что влияние будет кратковременным и нас ожидает V-образный сценарий развития экономики", - указал Симанович.
Он добавил, что в Латвии торможение экономики четко можно было ощутить по потоку хозяйственных отходов - с марта они снизились в среднем на 5-10%, в основном именно за счет падения активности юридических лиц. В сегменте домашних хозяйств объем мусора немного вырос, так как люди больше времени проводят дома, а в сегменте юридических лиц падение сохранилось и осенью.
"И на наших экспортных рынках ситуация в марте была критичной и царило шоковое состояние как в плане спроса, так и в плане цен, так как большая часть наших клиентов была на простое или работала в очень ограниченном режиме. Например, индустрия машиностроения и автопрома создает большую часть спроса на переработанное сырье, а в Западной Европе эта индустрия на несколько месяцев свою деятельность значительно ограничила.
Говоря о том, как кризис Covid коснулся предприятия, и что в целом изменилось в его работе с начала кризиса, Симанович припомнил, что 2020 год начался для предприятия с очень удачных результатов именно в экспорте, где наблюдался растущий спрос на вторичное сырье.
"Первую четверть этого года работали с очень хорошими результатами, однако созданный Covid-19 простой на большей части промышленных предприятий Европы уже во второй четверти значительно повлиял и на результаты наших заводов, в том числе, и на рентабельность. В то же время в этом году мы с хорошими достижениями продолжили работать на местном рынке, развивая сбор отходов и сортировку в новых регионах", - пояснил руководитель Eco Baltia grupa.
Именно этот период использовался и для внутренних изменений и повышения качества - были произведены как структурные изменения в организации труда, так и начато сотрудничество с новыми рынками и партнерами, а также еще активнее было сконцентрировано внимание на введение культуры LEAN, чтобы максимально снизить потери на разных этапах. Кроме того, в это время велась активная работа над анализом возможностей развития в будущем и исследования и разработкой уже конкретных проектов по расширению бизнеса.
"Однако этот кризис, в основе которого лежат ограничения распространения вируса, направленные на защиту здоровья и безопасности людей, научил нас гораздо тщательнее, эффективнее и продуманнее организовывать рабочий быт сотрудников - как то, где и как работают административные работники, так и то, как организовывается работа производств и и оказание очных услуг, чтобы работодатель мог максимально позаботиться о безопасности и самочувствии более чем 800 работников на рабочих местах и в рабочее время. Большая часть наших административных работников уже с весны работают в удаленном режиме и такую возможность мы будем обеспечивать и в дальнейшем", - пояснил Симанович.
Он добавил, что в опросе работников большая часть коллег, у которых есть возможность работать удаленно, хотят использовать эту возможность и в будущем и признают, что их продуктивность выросла. Кроме того, думается и о самочувствии и рабочую среду работников, специфика труда которых устанавливает, что им нужно быть на месте на рабочих местах.
Принимая во внимание, что сейчас приходится сталкиваться со второй волной Covid-19, Симанович отмечает, что предприятие определенно готово обеспечить свою работу и работать с полной мощностью, однако, как уже доказала весна, тяжело и практически невозможно подготовиться к пандемии вируса, который на своем пути не щадит никого и который нельзя остановить инструментами, которые обычно используют страны и международные организации для стимулирования экономики в условиях кризиса.
"К сожалению, новейшие сигналы в статистике Covid-19 и то, что ряд стран вынуждены вернуться к усиленным ограничениям, свидетельствуют, новых "сюрпризов" можно ждать как в экономике Латвии, так и в Европе. Однако сейчас важнейший вопрос в том, насколько подготовлены правительства, принимающие решения об ограничениях и поддержке предприятиям, чтобы по возможности меньше людей заболело и экономическая активность не остановилась", - сказал Симанович.
На вопрос, дала ли кризисная ситуация что-то на будущее, руководитель Eco Baltia grupa ответил утвердительно.
"Как бы банально это не звучало, но в кризис действительно появляются новые возможности. Этот кризис еще больше научил, что бригады быстрого реагирования, способные оперативно принять решения и приспособить работу к новой ситуации в течение пары часов, должны быть на каждом предприятии. Должна быть сильная команда, и ее будет слишком поздно создавать в условиях кризиса", - отметил предприниматель.
Другим предпринимателям Симанович рекомендует "использовать адреналин кризисной ситуации".
Наши достижения устанавливает то, как мы этот адреналин используем - или теряя голову и паникуя, или концентрируясь на тех вещах, которые можем сделать лучше или иначе".
Проект создан в сотрудничестве с предприятием Pillar.