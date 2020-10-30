Пт, 30.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

"Адреналин кризиса" позволяет осознать наши истинные возможности
Искусство предпринимательства

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Covid-19 вынудил изменить не только быт людей, но и работу предпринимателей. В рамках проекта "Искусство предпринимательства" портала TVNET своим опытом, как преодолеть этот кризис, делится председатель правления Eco Baltia grupa Марис Симанович.

На вопрос, были ли перед Covid-кризисом рассмотрены сценарии, при которых может произойти кризис большего масштаба, Симанович указал, что большую часть бизнеса образует работа на экспортных рынках, поэтому регулярно анализируются экономические тенденции и показатели как в Латвии, так и на международном уровне.

"Несмотря на то, что уже в 2019 году прозвучали сигналы, что Латвии нужно готовиться коновому кризису, который будет гораздо меньшим, чем в 2007 году, о пандемии Covid-19 и ее масштабах никто не задумывался. И вспышки Covid-19 в Китае изначально рассматривали больше как проблемы отдельного игрока, несмотря на то, что, принимая во внимание значение Китая в мировой экономике, было ясно, что вспышка вируса не пройдет без последствий и на глобальном уровне", - заявил Симанович.

"То, что влияние распространения вируса и мероприятий по его ограничению на глобальную экономику будет столь всеобъемлющим и для ряда стран Европы даже парализующим, мало кто прогнозировал. И в Латвии, когда были констатированы первые случаи заболевания, в основном экономисты все-таки прогнозировали, что влияние будет кратковременным и нас ожидает V-образный сценарий развития экономики", - указал Симанович.

Он добавил, что в Латвии торможение экономики четко можно было ощутить по потоку хозяйственных отходов - с марта они снизились в среднем на 5-10%, в основном именно за счет падения активности юридических лиц. В сегменте домашних хозяйств объем мусора немного вырос, так как люди больше времени проводят дома, а в сегменте юридических лиц падение сохранилось и осенью.

"И на наших экспортных рынках ситуация в марте была критичной и царило шоковое состояние как в плане спроса, так и в плане цен, так как большая часть наших клиентов была на простое или работала в очень ограниченном режиме. Например, индустрия машиностроения и автопрома создает большую часть спроса на переработанное сырье, а в Западной Европе эта индустрия на несколько месяцев свою деятельность значительно ограничила.

Только в сентябре мы могли наблюдать, что рынки вторичного сырья постепенно оживают и восстанавливается как спрос на сырье из переработанного пластика, так и стабилизируется уровень цен", - рассказал Симанович.

Говоря о том, как кризис Covid коснулся предприятия, и что в целом изменилось в его работе с начала кризиса, Симанович припомнил, что 2020 год начался для предприятия с очень удачных результатов именно в экспорте, где наблюдался растущий спрос на вторичное сырье.

"Первую четверть этого года работали с очень хорошими результатами, однако созданный Covid-19 простой на большей части промышленных предприятий Европы уже во второй четверти значительно повлиял и на результаты наших заводов, в том числе, и на рентабельность. В то же время в этом году мы с хорошими достижениями продолжили работать на местном рынке, развивая сбор отходов и сортировку в новых регионах", - пояснил руководитель Eco Baltia grupa.

"Именно сбалансированная бизнес-структура, когда мы сильны как в экспорте, так и на местном рынке, в этом кризисе оказалась нашей формулой успеха, позволившей нам во время кризиса продолжать рост и развитие", - сказал Симанович.

Именно этот период использовался и для внутренних изменений и повышения качества - были произведены как структурные изменения в организации труда, так и начато сотрудничество с новыми рынками и партнерами, а также еще активнее было сконцентрировано внимание на введение культуры LEAN, чтобы максимально снизить потери на разных этапах. Кроме того, в это время велась активная работа над анализом возможностей развития в будущем и исследования и разработкой уже конкретных проектов по расширению бизнеса.

"Однако этот кризис, в основе которого лежат ограничения распространения вируса, направленные на защиту здоровья и безопасности людей, научил нас гораздо тщательнее, эффективнее и продуманнее организовывать рабочий быт сотрудников - как то, где и как работают административные работники, так и то, как организовывается работа производств и и оказание очных услуг, чтобы работодатель мог максимально позаботиться о безопасности и самочувствии более чем 800 работников на рабочих местах и в рабочее время. Большая часть наших административных работников уже с весны работают в удаленном режиме и такую возможность мы будем обеспечивать и в дальнейшем", - пояснил Симанович.

Он добавил, что в опросе работников большая часть коллег, у которых есть возможность работать удаленно, хотят использовать эту возможность и в будущем и признают, что их продуктивность выросла. Кроме того, думается и о самочувствии и рабочую среду работников, специфика труда которых устанавливает, что им нужно быть на месте на рабочих местах.

"Удаленная работа определенно останется не только на нашем предприятии, но и на многих других", - отметил Симанович.

Принимая во внимание, что сейчас приходится сталкиваться со второй волной Covid-19, Симанович отмечает, что предприятие определенно готово обеспечить свою работу и работать с полной мощностью, однако, как уже доказала весна, тяжело и практически невозможно подготовиться к пандемии вируса, который на своем пути не щадит никого и который нельзя остановить инструментами, которые обычно используют страны и международные организации для стимулирования экономики в условиях кризиса.

"К сожалению, новейшие сигналы в статистике Covid-19 и то, что ряд стран вынуждены вернуться к усиленным ограничениям, свидетельствуют, новых "сюрпризов" можно ждать как в экономике Латвии, так и в Европе. Однако сейчас важнейший вопрос в том, насколько подготовлены правительства, принимающие решения об ограничениях и поддержке предприятиям, чтобы по возможности меньше людей заболело и экономическая активность не остановилась", - сказал Симанович.

На вопрос, дала ли кризисная ситуация что-то на будущее, руководитель Eco Baltia grupa ответил утвердительно.

"Как бы банально это не звучало, но в кризис действительно появляются новые возможности. Этот кризис еще больше научил, что бригады быстрого реагирования, способные оперативно принять решения и приспособить работу к новой ситуации в течение пары часов, должны быть на каждом предприятии. Должна быть сильная команда, и ее будет слишком поздно создавать в условиях кризиса", - отметил предприниматель.

Другим предпринимателям Симанович рекомендует "использовать адреналин кризисной ситуации".

"Иногда дополнительный адреналин, даже если его создает кризисная ситуация, позволяет нам осознать наши истинные возможности.

Наши достижения устанавливает то, как мы этот адреналин используем - или теряя голову и паникуя, или концентрируясь на тех вещах, которые можем сделать лучше или иначе".

Проект создан в сотрудничестве с предприятием Pillar.

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