"Адреналин кризиса" позволяет осознать наши истинные возможности

"Именно сбалансированная бизнес-структура, когда мы сильны как в экспорте, так и на местном рынке, в этом кризисе оказалась нашей формулой успеха, позволившей нам во время кризиса продолжать рост и развитие", - сказал Симанович.

Именно этот период использовался и для внутренних изменений и повышения качества - были произведены как структурные изменения в организации труда, так и начато сотрудничество с новыми рынками и партнерами, а также еще активнее было сконцентрировано внимание на введение культуры LEAN, чтобы максимально снизить потери на разных этапах. Кроме того, в это время велась активная работа над анализом возможностей развития в будущем и исследования и разработкой уже конкретных проектов по расширению бизнеса.

"Однако этот кризис, в основе которого лежат ограничения распространения вируса, направленные на защиту здоровья и безопасности людей, научил нас гораздо тщательнее, эффективнее и продуманнее организовывать рабочий быт сотрудников - как то, где и как работают административные работники, так и то, как организовывается работа производств и и оказание очных услуг, чтобы работодатель мог максимально позаботиться о безопасности и самочувствии более чем 800 работников на рабочих местах и в рабочее время. Большая часть наших административных работников уже с весны работают в удаленном режиме и такую возможность мы будем обеспечивать и в дальнейшем", - пояснил Симанович.

Он добавил, что в опросе работников большая часть коллег, у которых есть возможность работать удаленно, хотят использовать эту возможность и в будущем и признают, что их продуктивность выросла. Кроме того, думается и о самочувствии и рабочую среду работников, специфика труда которых устанавливает, что им нужно быть на месте на рабочих местах.

"Удаленная работа определенно останется не только на нашем предприятии, но и на многих других", - отметил Симанович.

Принимая во внимание, что сейчас приходится сталкиваться со второй волной Covid-19, Симанович отмечает, что предприятие определенно готово обеспечить свою работу и работать с полной мощностью, однако, как уже доказала весна, тяжело и практически невозможно подготовиться к пандемии вируса, который на своем пути не щадит никого и который нельзя остановить инструментами, которые обычно используют страны и международные организации для стимулирования экономики в условиях кризиса.

"К сожалению, новейшие сигналы в статистике Covid-19 и то, что ряд стран вынуждены вернуться к усиленным ограничениям, свидетельствуют, новых "сюрпризов" можно ждать как в экономике Латвии, так и в Европе. Однако сейчас важнейший вопрос в том, насколько подготовлены правительства, принимающие решения об ограничениях и поддержке предприятиям, чтобы по возможности меньше людей заболело и экономическая активность не остановилась", - сказал Симанович.

На вопрос, дала ли кризисная ситуация что-то на будущее, руководитель Eco Baltia grupa ответил утвердительно.

"Как бы банально это не звучало, но в кризис действительно появляются новые возможности. Этот кризис еще больше научил, что бригады быстрого реагирования, способные оперативно принять решения и приспособить работу к новой ситуации в течение пары часов, должны быть на каждом предприятии. Должна быть сильная команда, и ее будет слишком поздно создавать в условиях кризиса", - отметил предприниматель.

Другим предпринимателям Симанович рекомендует "использовать адреналин кризисной ситуации".

"Иногда дополнительный адреналин, даже если его создает кризисная ситуация, позволяет нам осознать наши истинные возможности.

Наши достижения устанавливает то, как мы этот адреналин используем - или теряя голову и паникуя, или концентрируясь на тех вещах, которые можем сделать лучше или иначе".