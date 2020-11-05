Минобразования без открытого конкурса закупило для школьников более 6000 ноутбуков

Согласно предоставленной министерством информации компьютеры получат 425 школ, которые смогут использовать их как для модернизации повседневного учебного процесса, так и для обеспечения дистанционного обучения.

Компьютеры будут переданы учрежденным самоуправлениями общеобразовательным и специальным учебным заведениям с учетом количества учеников в 7-12-х классах на 1 сентября 2020 года, сообщает агентство LETA.

В середине сентября Кабинет министров выделил Министерству образования 3,9 млн евро на приобретение ноутбуков для нужд школ и школьников. Министерство с учетом объема выделенных средств в рамках ценового опроса признало наиболее выгодным предложение компании Baltijas informacijas tehnologijas, а именно ноутбуки Acer по цене 634 евро (с НДС) за штуку. На компьютерах также будет установлена операционная система, но министерство не сообщает, какая именно.