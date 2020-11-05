Минобразования без открытого конкурса закупило для школьников более 6000 ноутбуков

Министерство образования и науки приобрело 6261 ноутбук для нужд школ и учащихся за 3,9 млн евро в результате ценового опроса, а не открытого конкурса. Это вызывает опасения по поводу того, действительно ли министерство выбрало наиболее экономически выгодный вариант для предоставления ноутбуков как можно большему числу школьников, пишет Neatkariga.
Согласно предоставленной министерством информации компьютеры получат 425 школ, которые смогут использовать их как для модернизации повседневного учебного процесса, так и для обеспечения дистанционного обучения.
Компьютеры будут переданы учрежденным самоуправлениями общеобразовательным и специальным учебным заведениям с учетом количества учеников в 7-12-х классах на 1 сентября 2020 года, сообщает агентство LETA.
В середине сентября Кабинет министров выделил Министерству образования 3,9 млн евро на приобретение ноутбуков для нужд школ и школьников. Министерство с учетом объема выделенных средств в рамках ценового опроса признало наиболее выгодным предложение компании Baltijas informacijas tehnologijas, а именно ноутбуки Acer по цене 634 евро (с НДС) за штуку. На компьютерах также будет установлена операционная система, но министерство не сообщает, какая именно.
Изначально министерство рассчитывало, что сможет приобрести около 7000 компьютеров по цене от 545 до 605 евро (включая PVN) за штуку. В итоге был заключен договор на покупку немного более дорогих компьютеров, а это значит, что их получит меньше учащихся.