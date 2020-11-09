Глава Tet заключил брачный договор. Его обвиняли в причастности к мошенничеству в крупном размере

В начале месяца председатель правления Tet Юрис Гулбис и его жена Даце зарегистрировали брачный договор о разделе всего имущества, говорится в сообщении издания Latvijas Vēstnesis.
Как ранее сообщила программа TV3 Nekā personīga, прокуратура предъявила обвинение председателю правления Tet Гулбису и еще четырем лицам в возможной причастности к мошенничеству при внедрении цифрового телевидения, оценивая ущерб компании в 7 585 533 евро.
Тет подтверждает, что председателю правления и директору юридического департамента были предъявлены обвинения по уголовному делу, возбужденному в 2010 году.
Гулбис не согласен с обвинением:
По мнению обвинителей, преемник обязательств Kempmayer - компания Hannu Digital - была искусственно вовлечена в проект цифрового телевидения, а Гулбис использовал доверие владельцев и совета Lattelecom (ныне Tet). Гулбис не был отстранен от должности, но совет компании нанял судебно-медицинских экспертов для расследования преступлений, инкриминируемых в отношении Гулбиса и других сотрудников.
Как подчеркивается в заявлении компании, "акционеры Tet, совет и правление крайне серьезно относятся к ситуации и предпринимают все необходимые шаги для выяснения фактов", но "до тех пор, пока все обстоятельства не будут полностью выяснены, оба должностных лица продолжают выполнять свои обязанности и сохраняют доверие Совета".