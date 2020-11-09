KPV LV намерена инициировать пересмотр ограничений для заведений общепита

"Мы видим, что вирус никуда не денется еще долгое время. Поэтому наша главная задача - научиться с ним уживаться, учитывая требования эпидемиологической безопасности и нужды народного хозяйства. Большинство предприятий общественного питания в Латвии не могут перейти на формат доставки, при этом доставка не покрывает расходов на содержание и даже выживание, особенно в регионах", - сказал он.

KPV LV предложит разрешить кафе и ресторанам работать каждый день, например, до 20:00 с соблюдением всех прежних эпидемиологических требований. Партия считает, что за одним столиком в заведениях общепита могут находиться до восьми человек из одного домохозяйства или два человека из разных домохозяйств.

Между столами должна быть соблюдена дистанция два метра, посетителям следует использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать другие требования. Также партия предлагает усилить ответственность предприятий общепита, которые не должны пускать в помещения людей без масок.