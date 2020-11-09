KPV LV намерена инициировать пересмотр ограничений для заведений общепита

Партия KPV LV намерена поднять вопрос о пересмотре ограничений для заведений общепита во время чрезвычайной ситуации, разрешив им принимать клиентов на месте, сообщил заместитель председателя парламентской фракции партии Эрик Пуценс.
"Мы видим, что вирус никуда не денется еще долгое время. Поэтому наша главная задача - научиться с ним уживаться, учитывая требования эпидемиологической безопасности и нужды народного хозяйства. Большинство предприятий общественного питания в Латвии не могут перейти на формат доставки, при этом доставка не покрывает расходов на содержание и даже выживание, особенно в регионах", - сказал он.
KPV LV предложит разрешить кафе и ресторанам работать каждый день, например, до 20:00 с соблюдением всех прежних эпидемиологических требований. Партия считает, что за одним столиком в заведениях общепита могут находиться до восьми человек из одного домохозяйства или два человека из разных домохозяйств.
Между столами должна быть соблюдена дистанция два метра, посетителям следует использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать другие требования. Также партия предлагает усилить ответственность предприятий общепита, которые не должны пускать в помещения людей без масок.
Представители партии - министр внутренних дел Сандис Гиргенс, министр экономики Янис Витенбергс и министр благосостояния Рамона Петравича - на заседании 6 ноября, когда правительство приняло решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации, выразили свое особое мнение, указав на высокий риск ограничений для отрасли общепита, отметил Пуценс.