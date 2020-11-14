Сб, 14.11.2020
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Минздрав призывает проводить выходные на свежем воздухе, а не в магазине

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Выходные лучше провести на свежем воздухе, а не в магазинах, напоминает Министерство здравоохранения.

Если это возможно, Минздрав предлагает делать покупки в интернете и использовать бесконтактную доставку.

Находясь в магазине, нужно использовать маску для лица и соблюдать дистанцию 2 метра, а также не толпиться у полок и касс магазина.

Министерство предлагает также составлять список покупок, чтобы сократить время пребывания в магазине, и покупать больше, чтобы реже ходить в магазины.

Минздрав напоминает, что больным посещать места торговли не стоит.

Напомним, с этих выходных и до отмены режима чрезвычайной ситуации торговые центры в Латвии будут работать в ограниченном режиме, а крупные магазины строительных, хозяйственных товаров будут закрыты.

В выходные и праздничные дни во всех торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины, торгующие кормом для животных, книгами и прессой, гигиеническими и хозяйственными товарами. Также будут открыты места продажи телекоммуникационных товаров и услуг.

В соответствии с решением, дополнительно принятым правительством вчера вечером, до окончания режима ЧС по выходным и праздничным дням будет запрещена также работа крупных и размещенных в торговых центрах хозяйственных и мебельных магазинов.

Учитывая широкий ассортимент товаров, включающий мебель, кухонную утварь и освещение, эпидемиологи рекомендовали исключить магазины хозтоваров из списка торгующих товарами первой необходимости магазинов, которым разрешено работать в выходные и праздничные дни. 

Под торговыми центрами понимаются предназначенные для постоянной и систематической торговли здания с общей торговой площадью не менее 10 тыс. кв. м или здания, в которых на отдельных торговых местах работают по меньшей мере 10 торговцев или поставщиков услуг.

Минэкономики отметило, что одобренные правительством поправки означают, что Jysk, Cenuklubs и другие магазины, расположенные в торговых центрах, в период режима чрезвычайной ситуации не смогут работать по выходным. В свою очередь магазины, торгующие гигиеническими товарами, например, магазины Drogas, смогут работать как в торговых центрах, так и за их пределами.

Такие магазины, как Depo, K-Senukai, Kurši, Ikea и другие с общей торговой площадью более 10 тыс. кв. м также не смогут работать в выходные и праздничные дни. С другой стороны, работа магазинов, площадь которых не превышает 10 тыс. кв. м, в выходные и праздничные дни разрешена.

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