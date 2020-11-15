Крупные магазины закрыли и все ринулись в мелкие. Теперь там толпа людей и очереди

В связи с введением режима чрезвычайной ситуацией в стране была приостановлена работа крупнейших строительных и мебельных магазинов - двери пришлось закрыть тем, чья площадь превышает 10 000 квадратных метров, сообщает Latvijas Televīzija.
Тем не менее поток покупателей не уменьшился, и люди спешат делать покупки в небольших магазинах. Например, магазин Depo на Краста закрыт, зато открыт Depo на улице Лубанас, потому что его площадь составляет 9000 квадратных метров.
"Половина магазинов Depo закрыта, и все едут в один. Какие тут пробки! Мое мнение такое, что здесь происходит полный кошмар! Либо все закрывайте, либо все оставляйте открытым", - говорит посетитель магазина Оскар.
Чтобы справиться с потоком посетителей, магазины привлекают больше сотрудников, в том числе охранников.
Между тем, министр экономики Янис Витенбергс ранее указывал, что ограничения в борьбе с пандемией, возможно, придется ужесточить.
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