Вс, 15.11.2020
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Светлана Тихановская

Крупные магазины закрыли и все ринулись в мелкие. Теперь там толпа людей и очереди

DEPO на улице Краста. Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В связи с введением режима чрезвычайной ситуацией в стране была приостановлена работа крупнейших строительных и мебельных магазинов - двери пришлось закрыть тем, чья площадь превышает 10 000 квадратных метров, сообщает Latvijas Televīzija.

Тем не менее поток покупателей не уменьшился, и люди спешат делать покупки в небольших магазинах. Например, магазин Depo на Краста закрыт, зато открыт Depo на улице Лубанас, потому что его площадь составляет 9000 квадратных метров.

"Половина магазинов Depo закрыта, и все едут в один. Какие тут пробки! Мое ​​мнение такое, что здесь происходит полный кошмар! Либо все закрывайте, либо все оставляйте открытым", - говорит посетитель магазина Оскар.

Чтобы справиться с потоком посетителей, магазины привлекают больше сотрудников, в том числе охранников.

Между тем, министр экономики Янис Витенбергс ранее указывал, что ограничения в борьбе с пандемией, возможно, придется ужесточить.

Видео: полный сюжет на латышском языке

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