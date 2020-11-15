Полиция выявила случаи нарушения эпидемиологических требований в торговых центрах

Превентивные проверки проводились по всей Латвии, и в основном предприятия добросовестно выполняют требования.

Нарушения состояли, например, в том, что в торговых центрах работали отдельные магазины, в частности, хозяйственных товаров, которым торговать по выходным запрещено.

В большинстве случаев полиция ограничилась устным предупреждением нарушителей. Были выявлены также несколько случаев, когда продавцы и покупатели не пользовались масками для лица.