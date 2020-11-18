Служба спасения получила вызов о попытке самоубийства на Каменном мосту

В службу спасения от очевидцев поступила информация о молодой женщине, которая собиралась прыгнуть с Каменного моста в Даугаву около 13.30. Патрули государственной полиции были направлены к самому мосту, а спасательные и муниципальные полицейские катера бросились осматривать территорию воды на случай, если роковой шаг уже был сделан.

Оперативные службы прибыли в назначенное место менее чем за десять минут, но ничего подозрительного возле моста не заметили. Похожую девушку заметили дальше, около от берега дамбы AB. Полиция решила убедиться, что все в порядке.



Допуская, что они встретили девушку, о которой говорили очевидцы, правоохранительные органы решили пригласить ее на беседу и показать врачам.

Действительно ли женщина хотела покончить жизнь самоубийством, предстоит выяснить государственной полиции. Известно, что врачи решили отвезти растерянную женщину в больницу для медицинского обследования.