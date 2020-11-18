Ср, 18.11.2020
Если латвийская полиция остановит машину и выяснится, что ты латвиец и по документам живешь в Латвии, получишь штраф. Поэтому я прописался у друзей, которые живут в Валге. Теперь полиция ничего со мной поделать не может. По документам я - житель Эстонии. живущий в Валке Дзинтарс
живущий в Валке Дзинтарс

Суд ЕС уменьшил штраф литовской компании за разобранные ж/д пути в Латвию

ФОТО: pexels.com

Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компании Lietuvos gelezinkeliai, которая в 2008 году разобрала 19-километрый участок ветки от нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяй до латвийской Реньге, злоупотребила доминирующим положением на литовском рынке грузоперевозок, подтвердил Общий суд Евросоюза в Люксембурге. 

Общий суд ЕС 18 ноября отклонил иск Lietuvos gelezinkeliai, которым компания стремилась аннулировать решение Еврокомиссии о назначении ей штрафа в 27,873 млн евро, однако с учетом тяжести и продолжительности нарушения сократил его размер до 20,069 млн евро.

"Решение снизит отрицательное влияние на компанию от решения тогдашнего руководства в 2008 года разобрать эту важную ветку", - в комментарии для BNS сообщил генеральный директор компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка. 

"Также очень важно, что с решением данной проблемы удалось восстановить хорошие отношения с нашими партнерами", - добавил он.

Штраф Еврокомиссии компания Lietuvos gelezinkeliai получила в конце октября 2017 года. Несмотря на судебный процесс Lietuvos gelezinkeliai в январе 2018 года выплатили сумму штрафа, поэтому им вернут 7 804 млн евро по решению суда.

В конце 2019 года компания восстановила 19-километровую ветку, что обошлось ей в 10 млн евро.

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