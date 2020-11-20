Компания Čilija Pizza объявлена неплатежеспособной

Суд Видземского предместья Риги объявил о неплатежеспособности латвийской фирмы Čilija Pizza, принадлежащей литовскому холдингу Čili Holdings, сообщает агентство LETA.
Администратором неплатежеспособности назначен Алвис Марга.
Требования кредиторов администратору можно направлять до 21 декабря 2020 года.
Неплатежеспособной компания была объявлена во вторник, 17 ноября.
Согласно данным, предоставленным на сайте Firmas.lv, по состоянию на 7 ноября налоговая задолженность Čilija Pizza составила 848 тыс. евро. За 2018 и 2019 год финансовая отчетность о деятельности компании не опубликована.
Пиццерия принадлежит держателю франшизы Tiamo grupa. На сегодняшний день Tiamo grupa управляет в Латвии десятью ресторанами Čili pica - в Лиепае, Огре, Елгаве, Валмиере, Даугавпилсе и Риге. В Риге в настоящее время работает только один ресторан Čili pica - в торговом центре Akropole.