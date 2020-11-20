Компания Čilija Pizza объявлена неплатежеспособной

Администратором неплатежеспособности назначен Алвис Марга.

Требования кредиторов администратору можно направлять до 21 декабря 2020 года.

Неплатежеспособной компания была объявлена во вторник, 17 ноября. 1

Согласно данным, предоставленным на сайте Firmas.lv, по состоянию на 7 ноября налоговая задолженность Čilija Pizza составила 848 тыс. евро. За 2018 и 2019 год финансовая отчетность о деятельности компании не опубликована.