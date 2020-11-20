В Латвии открылся уже четвертый ресторан KFC. На этот раз - в ТЦ Origo

Он создан в соответствии с новой концепцией бренда и предлагает качественные блюда и высочайший уровень опыта обслуживания клиентов, адаптируя его к глобальным стандартам бренда и соблюдая установленные в стране меры безопасности.

ФОТО: Пресс-фото

Новый ресторан находится на 1-м этаже ТЦ Origo, и сейчас он работает в бесконтактном режиме, предлагая заказ еды на месте в ресторане, с использованием касс самообслуживания, или на какой-либо платформе по доставке еды.

Интерьер нового ресторана выдержан в современной, светлой стилистике с использованием натуральных материалов, что создает ощущение уюта и воплощает характерные для KFC ценности классического американского дайнера.

В просторном зале ресторана площадью 63 кв.м разместились 41 посадочное место и характерная для KFC кухня открытого типа, дополненные дигитальным меню, кассами самообслуживания и бесплатными станциями повторного наполнения напитков, что делает наслаждение едой особенно удобным и современным.

Команда ресторана состоит из 30 профессионалов сферы общественного питания, а в меню доступны все полюбившиеся блюда их курицы, закуски и десерты, которые приготовлены по традиционным рецептам KFC и предлагают широкие возможности выбора на любой вкус.

"Мы видим, что обеды в KFC становятся все более популярными среди жителей Латвии, и чрезвычайно рады открыть в этом месяце уже четвертый ресторан KFC в Риге, созданный и оборудованный так, чтобы полностью удовлетворить желания наших местных клиентов. Мы намерены много работать, чтобы обеспечить клиентам наилучший опыт, внедрив различные новшества наряду с вкусными блюдами KFC и высокими стандартами безопасности. Следует добавить, что все новые рестораны являются частью масштабной стратегии развития KFC на рынке Балтии, предусматривающей расширение сети вплоть до 20 ресторанов уже в течение следующих двух лет", – комментирует член правления Apollo Group в Латвии Константин Маслов.

ФОТО: Пресс-фото

С сентября рестораны KFC были открыты также в ТЦ Domina Shopping и ТП Alfa, и владелец франшизы KFC, эстонское предприятие Apollo Group, сообщает, что уже в ближайшие годы и в других районах столицы планируется открыть новые рестораны KFC, которые будут удобно доступны для каждого поклонника бренда.