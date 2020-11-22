В Латвии - 376 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки сделано 4079 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 13 120 человек. 153 инфицированных скончались. За минувшие сутки никто из заболевших не умер. По данным на 21 ноября, выздоровели 1635 человек.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки госпитализирован 41 человек. Всего в больницах находятся 416 пациентов с Covid-19: у 389 заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 27 - в тяжелой форме.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее зявила, что критическое для системы здравоохранения число госпитализированных пациентов с Covid-19 составляет более 500 человек.