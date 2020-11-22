В Литве за сутки 2307 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек
В субботу, 21 ноября, в Литве подтверждено 2307 новых случаев Covid-19, 12 инфицированных скончались, сообщает Национальный центр общественного здоровья.. В Эстонии - 349 новых случаев, сообщает BNS.
Литва
За прошедшие сутки сделано 7650 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 30,2%.
С начала пандемии "Covid-19" в Литве выявлен у 47 047 человек, 10 945 человек уже выздоровели. При этом от "Covid-19" в Литве скончались 386 человек, а еще 156 инфицированных вирусом человек скончались по другим причинам.
По данным Национального центра общественного здоровья Литвы, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в стране на 22 ноября составляет 803,9 случая на 100 тыс. жителей. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот показатель составляет 788,1.
Эстония
В субботу в Эстонии подтверждено 349 новых случаев Covid-19, один человек скончался, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки сделано 4944 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.
С начала пандемии Covid-19 в Эстонии выявлен у 9724 человек, 4302 человека выздоровели, а 88 инфицированных скончались.
В субботу в больницы поступили 27 пациентов с Covid-19, а в общей сложности в больницах Эстонии сейчас лечение проходят 146 пациентов с новым коронавирусом, 16 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, а семерым необходима искусственная вентиляция легких.
По данным департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в стране на 22 ноября составляет 270,51 случая на 100 тыс. жителей. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот показатель составляет 259,81.