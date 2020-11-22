В Литве за сутки 2307 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

Литва

За прошедшие сутки сделано 7650 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 30,2%.

С начала пандемии "Covid-19" в Литве выявлен у 47 047 человек, 10 945 человек уже выздоровели. При этом от "Covid-19" в Литве скончались 386 человек, а еще 156 инфицированных вирусом человек скончались по другим причинам.

По данным Национального центра общественного здоровья Литвы, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в стране на 22 ноября составляет 803,9 случая на 100 тыс. жителей. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот показатель составляет 788,1.

Эстония

В субботу в Эстонии подтверждено 349 новых случаев Covid-19, один человек скончался, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За прошедшие сутки сделано 4944 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Эстонии выявлен у 9724 человек, 4302 человека выздоровели, а 88 инфицированных скончались.

В субботу в больницы поступили 27 пациентов с Covid-19, а в общей сложности в больницах Эстонии сейчас лечение проходят 146 пациентов с новым коронавирусом, 16 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, а семерым необходима искусственная вентиляция легких.