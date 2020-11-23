Министерство сообщения просило Россию остановить падение грузопотока в Латвию

Падение грузопотока объясняется несколькими важными причинами - это давнее решение России построить свои порты и направить поток через них, а также экономические санкции за оккупацию Крыма и войну в Украине.

В октябре наибольшее снижение в латвийских портах было связано с поставкой угля на главный угольный терминал на остров Криеву в Риге.

Из запланированных в среднем 118 вагонов в сутки принималось всего 39. Всего в порты Латвии должны были зайти 850 вагонов, а вместо этого среднесуточный показатель составил 724 вагона. 65

В распоряжение Nekā personīga попало письмо, которое свидетельствует о том, что Latvijas dzelzceļš продолжает с надеждой смотреть в сторону России.

Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Улдис Рейманис в качестве руководителя транспортной рабочей группы Россия-Латвия написал письмо своему коллеге в Москве Юрию Петрову, который также является помощником министра транспорта Российской Федерации. В письме латвийская сторона обращает внимание российских коллег на то, что существует длительная бюрократическая процедура таможенного оформления, в результате которой драматически сокращается объем грузов.

Схема заключается в том, что клиент размещает заказ, затем этот список обрабатывается структурой РЖД "Центр корпоративных транспортных услуг", затем согласовывается Минэкономразвития и Минтрансом и снова окончательное заключение РЖД.

Так, в октябре российская сторона не согласовала 94% от запрошенного количества угольного груза - клиенты хотели получить в порты Латвии более 4800 вагонов с углем, но было согласовано только 279. 65

В ноябре не было согласовано 100% запрошенного объема, что означает полное прекращение доставки угольных грузов.

Во всяком случае, ранее между латвийской и российской сторонами была достигнута неформальная договоренность о том, что для поддержания единой инфраструктуры железнодорожной сети и возможности использования резервных мощностей российская сторона не будет препятствовать грузопотоку в порты Латвии.

Из письма можно понять, что руководство Latvijas dzelzceļš, в отличие от обещаний искать новых поставщиков в других странах мира, еще недавно встречалось с представителями РЖД для развития нового направления грузовых перевозок из Калининграда в Санкт-Петербург.

Latvijas dzelzceļš уже выполнила расчеты по проекту, началось согласование, но российская сторона рекомендовала РЖД не участвовать в нем по политическим соображениям. 65

"Мы заинтересованы в том, чтобы такие перевозки были, чтобы наша инфраструктура была загружена, поэтому мы делаем все возможное, используя различные каналы, чтобы эти планы стали реальностью. Это наше общее дело, это потребность латвийского государства для обеспечения работы железнодорожной инфраструктуры", - пояснил министр сообщения Талис Линкайтс (НКП).