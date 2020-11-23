Министерство сообщения просило Россию остановить падение грузопотока в Латвию

В письме Министерство сообщение просило Россию возобновить грузопоток и разрешить развитие дороги Калининград-Санкт-Петербург, сообщает Nekā personīga.
Падение грузопотока объясняется несколькими важными причинами - это давнее решение России построить свои порты и направить поток через них, а также экономические санкции за оккупацию Крыма и войну в Украине.
В октябре наибольшее снижение в латвийских портах было связано с поставкой угля на главный угольный терминал на остров Криеву в Риге.
В распоряжение Nekā personīga попало письмо, которое свидетельствует о том, что Latvijas dzelzceļš продолжает с надеждой смотреть в сторону России.
Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Улдис Рейманис в качестве руководителя транспортной рабочей группы Россия-Латвия написал письмо своему коллеге в Москве Юрию Петрову, который также является помощником министра транспорта Российской Федерации. В письме латвийская сторона обращает внимание российских коллег на то, что существует длительная бюрократическая процедура таможенного оформления, в результате которой драматически сокращается объем грузов.
Схема заключается в том, что клиент размещает заказ, затем этот список обрабатывается структурой РЖД "Центр корпоративных транспортных услуг", затем согласовывается Минэкономразвития и Минтрансом и снова окончательное заключение РЖД.
В ноябре не было согласовано 100% запрошенного объема, что означает полное прекращение доставки угольных грузов.
Во всяком случае, ранее между латвийской и российской сторонами была достигнута неформальная договоренность о том, что для поддержания единой инфраструктуры железнодорожной сети и возможности использования резервных мощностей российская сторона не будет препятствовать грузопотоку в порты Латвии.
Из письма можно понять, что руководство Latvijas dzelzceļš, в отличие от обещаний искать новых поставщиков в других странах мира, еще недавно встречалось с представителями РЖД для развития нового направления грузовых перевозок из Калининграда в Санкт-Петербург.
"Мы заинтересованы в том, чтобы такие перевозки были, чтобы наша инфраструктура была загружена, поэтому мы делаем все возможное, используя различные каналы, чтобы эти планы стали реальностью. Это наше общее дело, это потребность латвийского государства для обеспечения работы железнодорожной инфраструктуры", - пояснил министр сообщения Талис Линкайтс (НКП).
На это возразил бывший президент Латвии Валдис Затлерс: "Письмо с мольбами не поможет. Это политика России. Российская политика формировалась не вчера и не в прошлом году, а лет 15 назад. И было ясно, что постепенно через Латвию будет проходить все меньше и меньше грузов, а может, и вовсе не будет.
В программе утверждается, что письмо согласовано с Министерством иностранных дел и посольством Латвии в России, и ни одна из вовлеченных сторон не считает подход Латвии двуличным.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (НЕ) призывает отделять политические дискуссии с Россией по вопросам истории, Крыму и Украине от практических вопросов, которые должны решаться на уровне министерств сообщения.
"Я понимаю, что временами хочется позиционировать каждое письмо как две внешних политики. Ну нет двух внешних политик - у нас, скажем, в наших отношениях с Россией есть так называемый принцип двусторонности или двух подходов - первый - там, где у нас принципиальные вопросы, там и принципиальная позиция. И там, где есть возможность увидеть, как сотрудничать, не нарушая этих политических принципов. (...) Я думаю, что мы должны быть достаточно уравновешенными", - считает Ринкевич.
Как сообщает Nekā personīga, было еще одно письмо, которое, вероятно, написали бизнесмены, работающие в порту. Однако дальше согласования в дипломатических коридорах оно не прошло - посол Латвии в России сорвал стоп-кран. Ринкевич признал, что в данном случае тон был не только просящим, но и "просто неприемлемым для суверенного государства".
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш отказался комментировать этот проект.
По словам Затлерса, единственный путь для Латвии - более тесная интеграция в Европейский Союз, а направление восток-запад считается законсервированным до тех пор, пока его не смогут восстановить. Полагаться на одного клиента всегда приводит к краху в какой-то момент.
В то же время со ссылкой на украинские СМИ, программа сообщила, что в октябре Эдвин Берзиньш, уволенный с должности председателя правления Latvijas dzelzceļš, стал исполнительным директором филиала Украинского государственного центра транспортных услуг "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Именно он руководил разработкой маршрута для экспериментального китайского контейнерного поезда, отправленного в Киев две недели назад.