"Это комично". По мнению эксперта, налоговые изменения приведут к росту теневой экономики

Запланированные налоговые изменения приведут к росту теневой экономики, заявил в интервью Латвийскому радио председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Эндзиньш.
"Это комично: один из лозунгов - уменьшение теневой экономики, но инструменты, которые выбраны, на наш взгляд, теневую экономику только увеличат", - сказал он, добавив, что в теневой экономике могут вырасти такие сектора, как сокрытие работников и зарплаты "в конвертах".
Эндзиньш прогнозирует, что Сейм, скорее всего, примет бюджет будущего года. "Ставки высоки. Всем ясно, что, если Сейм не проголосует за бюджет, правительство уйдет в отставку", - сказал он.
Как сообщалось, сегодня, 23 ноября, Сейм приступает к рассмотрению бюджета на 2021 год в окончательном чтении.