"Это комично". По мнению эксперта, налоговые изменения приведут к росту теневой экономики

"Это комично: один из лозунгов - уменьшение теневой экономики, но инструменты, которые выбраны, на наш взгляд, теневую экономику только увеличат", - сказал он, добавив, что в теневой экономике могут вырасти такие сектора, как сокрытие работников и зарплаты "в конвертах".