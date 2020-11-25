Covid-19: на карантине находятся по крайней мере 2772 учащихся и 184 педагога

Министр отметила, что это данные на 23 ноября, но цифры постоянно меняются.

На карантине находятся 0,9% общего числа учащихся, тогда как среди педагогов этот показатель составляет 0,6%.

Дополнительные меры безопасности, введенные Центром профилактики и контроля заболеваний, действуют в 53 из 259 образовательных учреждений. Среди них 32 общеобразовательных учреждения, 17 дошкольных, два профессиональных и по одному специальному и высшему учебному заведению.