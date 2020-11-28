"Динамо" третий раз в сезоне оказалось слабее ХК "Сочи"

Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). Это поражение стало для динамовцев вторым подряд.

В первом периоде была заброшена лишь одна шайба - на 6-й минуте Мальте Стрёмвалль вывел вперёд хозяев. Во втором периоде команды были гораздо результативнее и забросили по две шайбы в ворота друг друга.

На 2-й минуте Игорь Руденков удвоил преимущество ХК "Сочи", а в середине второго периода Стрёмвалль оформил дубль. Рижанам до перерыва дважды удалось поразить ворота хозяев благодаря точным броскам Дениса Паршина и Микса Индрашиса.

В заключительном игровом отрезке счёт так и не изменился.

Обе команды в этом сезоне встречались уже дважды? и оба раза сильнее оказывались хоккеисты из России. В октябре ХК "Сочи" дома одержал победу со счётом 4:2, а в середине ноябре в Риге российский клуб добился победы со счётом 3:1.

В данный момент "Динамо" с 12 очками в 28 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе ХК "Сочи" 21 очко в 30 матчах и десятое место на "Западе".