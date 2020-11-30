Пособия за простой и субсидии оборотных средств: кому и как помогут в кризис Covid-19?

В понедельник, 30 ноября, достигнуто соглашение об отмене отраслевых ограничений в программе субсидирования оборотных средств.

Следовательно, субсидии будут доступны всем компаниям, чей оборот в ноябре или декабре снизится как минимум на 20% по сравнению с общим средним оборотом в августе, сентябре и октябре.

Также решено внести ряд существенных изменений в программу пособий за простой. Принимая во внимание рекомендации ряда отраслей, было решено вернуться к первоначальному предложению Минэкономики и снизить квалификационный критерий для получения пособий за простой с 50-процентного падения оборота до 20-процентного.

Также принято решение увеличить размер пособий по простою для плательщиков патентной платы с нынешних 330 евро до 400 евро.

При этом отмечено, что в правилах о предоставлении пособий по простою необходимо уточнить нормы, определяющие максимальный размер поддержки, если человек работает на нескольких работодателей.

"К сожалению, по мере ухудшения эпидемиологической ситуации запреты вступают в силу раньше, чем мы с партнерами по коалиции можем договориться о наилучшем механизме поддержки. Поэтому я рад, что сегодня мы достигли соглашения о еще большем расширении поддержки для всех предприятий, затронутых установленными правительством мерами безопасности для ограничения Covid-19", - подчеркнул Витенбергс.