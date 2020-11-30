Пособия за простой и субсидии оборотных средств: кому и как помогут в кризис Covid-19?

Ввиду быстрого распространения Covid-19 и необходимости усиления мер безопасности формирующие правительство партии на собрании по сотрудничеству коалиции пришли к соглашению о еще большем расширении господдержки предпринимателей и работников в виде пособий за простой и субсидий оборотных средств, сообщил агентству LETA министр экономики Янис Витенбергс.
В понедельник, 30 ноября, достигнуто соглашение об отмене отраслевых ограничений в программе субсидирования оборотных средств.
Также решено внести ряд существенных изменений в программу пособий за простой. Принимая во внимание рекомендации ряда отраслей, было решено вернуться к первоначальному предложению Минэкономики и снизить квалификационный критерий для получения пособий за простой с 50-процентного падения оборота до 20-процентного.
При этом отмечено, что в правилах о предоставлении пособий по простою необходимо уточнить нормы, определяющие максимальный размер поддержки, если человек работает на нескольких работодателей.
"К сожалению, по мере ухудшения эпидемиологической ситуации запреты вступают в силу раньше, чем мы с партнерами по коалиции можем договориться о наилучшем механизме поддержки. Поэтому я рад, что сегодня мы достигли соглашения о еще большем расширении поддержки для всех предприятий, затронутых установленными правительством мерами безопасности для ограничения Covid-19", - подчеркнул Витенбергс.
Минэкономики готовит соответствующие поправки к правилам Кабинета министров, которые будут представлены правительству на завтрашнем заседании.