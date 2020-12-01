Получены первые 1500 компьютеров для обеспечения "удаленки" в школах

Уже на этой неделе они будут доставлены в 12 самоуправлений, где в настоящее время введены более строгие ограничения из-за Covid-19.

Также ведется работа над тем, чтобы повысить скорость интернета в 180 школах, и рассматривается вопрос, как покрыть расходы на эти услуги.

23 октября завершилась объявленная министерством закупка компьютеров для школ. Планируется, что до конца года школы по всей Латвии получат 6000 компьютеров, что позволит улучшить техническую базу для обеспечения удаленного учебного процесса в условиях Covid-19.