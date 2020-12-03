Думпис: существующих ограничений может быть достаточно, если их будут соблюдать

Существующих ограничений может быть достаточно, если они будут соблюдаться, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения профессор Уга Думпис.
Он подчеркнул, что результат борьбы с распространением Covid-19 будет в значительной степени зависеть от соблюдения людьми дистанции и использования масок на рабочем месте, а также от соблюдения принципа "2X2".
- пояснил инфектолог.
Отвечая на вопрос о запрете на продажу алкоголя и сигарет в выходные и праздничные дни, инфектолог пояснил, что они не являются товарами первой необходимости и могут послужить поводом для специального посещения магазина, что, в свою очередь, увеличит количество покупателей.
"Употребление алкоголя также может способствовать социализации людей и нарушению ограничений", - добавил Думпис.
Напомним, количество людей старше 50 лет, заболевших Covid-19, в настоящее время растет, и этот рост особенно заметен среди людей старше 65 лет, заявил на пресс-конференции в среду, 2 декабря, директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Специалист подчеркнул, что эта тенденция вызывает беспокойство, потому что именно эти люди тяжелее переносят болезнь и их чаще госпитализируют.
Данные SPKC показывают, что большинство пациентов находятся в возрасте от 15 до 49 лет.
При этом количество заболевших среди детей снижается. По словам эпидемиолога, снижение заболеваемости среди детей может быть объяснено мерами безопасности в образовательных учреждениях.
Самая высокая заболеваемость Covid-19 в возрастной группе от шести до 19 лет в настоящее время наблюдается у 11-12-летних, а также среди молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет.