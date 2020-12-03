Думпис: существующих ограничений может быть достаточно, если их будут соблюдать

Он подчеркнул, что результат борьбы с распространением Covid-19 будет в значительной степени зависеть от соблюдения людьми дистанции и использования масок на рабочем месте, а также от соблюдения принципа "2X2".

"Например, в Финляндии и Норвегии ограничений меньше, чем в Латвии, но эпидемиологическая ситуация стабильна. В Литве и Словении ограничения строже, но ситуация не улучшается",

- пояснил инфектолог.

Отвечая на вопрос о запрете на продажу алкоголя и сигарет в выходные и праздничные дни, инфектолог пояснил, что они не являются товарами первой необходимости и могут послужить поводом для специального посещения магазина, что, в свою очередь, увеличит количество покупателей.

"Употребление алкоголя также может способствовать социализации людей и нарушению ограничений", - добавил Думпис.

Напомним, количество людей старше 50 лет, заболевших Covid-19, в настоящее время растет, и этот рост особенно заметен среди людей старше 65 лет, заявил на пресс-конференции в среду, 2 декабря, директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Специалист подчеркнул, что эта тенденция вызывает беспокойство, потому что именно эти люди тяжелее переносят болезнь и их чаще госпитализируют.

Данные SPKC показывают, что большинство пациентов находятся в возрасте от 15 до 49 лет.

При этом количество заболевших среди детей снижается. По словам эпидемиолога, снижение заболеваемости среди детей может быть объяснено мерами безопасности в образовательных учреждениях.