Первые выходные без шопинга: еще раз об ограничениях

С субботы, 5 декабря, на время чрезвычайной ситуации по выходным ограничена торговля в магазинах и на рынках, однако торговля в интернете ограничена не будет, сообщили в Министерстве экономики.

Что случилось?

Из-за продолжающегося роста заболеваемости Covid-19 Кабинет министров 1 декабря принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 января, введя также ряд дополнительных ограничений, в том числе в области торговли.

Минэкономики поясняет, что ограничения на торговлю введены, чтобы люди меньше толпились в магазинах.

Что разрешено?

Согласно решению правительства, в период чрезвычайной ситуации по выходным можно купить только товары первой необходимости: продукты питания и гигиенические товары, корм для животных, издания прессы, билеты на общественный транспорт.

Кроме того, будут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки.

По выходным и праздничным дням на автозаправочных станциях можно будет купить также средства, необходимые для безопасного использования автомобиля, например, стеклоомыватель.

Согласно информации на сайте Минэкономики, по выходным смогут работать филиалы банков, химчистки, обувные, часовые, ключные и швейные мастерские.

Что запрещено?

Вышеупомянутые ограничения коснутся и уличных торговцев. В свою очередь организация праздничных ярмарок запрещена.

В выходные и праздничные дни в местах торговли нельзя будет купить алкогольные и табачные изделия, однако эти товары будут доступны в интернет-магазинах.

Другие меры безопасности

На время чрезвычайной ситуации сокращено максимальное допустимое количество людей в торговых помещениях - на одного посетителя должно предоставляться не менее 15 кв. м от площади торговых помещений.

Если площадь места предоставления услуг составляет менее 25 кв. м, то посетители должны заходить туда по одному.

На входе в магазины на видном месте должна быть размещена информация о максимальном количестве лиц, которые могут одновременно там находиться.