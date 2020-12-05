Фото ⟩ Водолазы обнаружили в Балтийском море знаменитую шифровальную машину нацистов

Согласно информационному агентству Reuters, исследователи сначала думали, что в сетях застряла простая пишущая машинка, но археолог Флориан Хубер быстро понял, что это нечто гораздо более ценное.

"За последние 20 лет я сделал много захватывающих и странных открытий, но я даже и не мечтал, что однажды найду легендарную Enigma", - сказал Хубер.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Нацистские военные использовали эти устройства во время Второй мировой войны для отправки и получения секретных сообщений, однако британские криптографы расшифровали код, помогая союзникам добиться успеха в морских сражениях.

Команда криптографов во главе с Аланом Тьюрингом из Британского центра криптографии в Блетчли-парке смогла взломать код Enigma, сократив войну и спася тысячи людей от смерти.

Незадолго до капитуляции немцев в мае 1945 года около 50 экипажей подводных лодок выполнили приказ и двинулись в залив Гелтинг у берегов Дании, чтобы избежать захвата союзниками. Уничтожение шифровальных машин было одной из процедур.

ФОТО: Reuters/ScanPix

"Мы думаем, что Enigma именно тогда была выброшена в море", - добавил Хубер.

Всего в конце войны немцы в Северном и Балтийском море потопили более 200 подводных лодок.