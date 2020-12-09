97 000 евро и без личного осмотра: первый латвийский микродом нашел своего покупателя

Пандемия вируса Covid-19 создала условия, которые облегчили совершение покупок в Интернете, и в этом году значительно вырос интерес к покупке домов в Интернете, говорит Раймод Гусарев, глава Manta North. Покупатель дома не видел его лично и купил его за 97 000 евро, включая НДС. Полностью оборудованный дом включает в себя две спальни, кухню и ее оборудование, ванную комнату с удобствами, встроенную систему электричества и отопления.

Планируется, что в ближайшее время дом прибудет в Германию, и его владелец сможет заселиться через несколько часов после его получения. 1

Сборные и полностью завершенные дома можно перемещать и соединять между собой. В качестве долгосрочной инвестиции каждое здание относительно быстро устанавливается и сразу становится доступным для проживания. Такие микродома экономически выгодные и экологически чистые. В зданиях Manta North используются высококачественные промышленные многослойные панели из массивной древесины (CLT), которые формируются из досок, склеенных перпендикулярно плоскости в процессе производства, что обеспечивает особую прочность и устойчивость панели. CLT - это экологичный, экономичный и эстетичный материал.

"2020 год стал важным поворотным моментом для бизнеса. Мы рады лично встретиться с клиентами, но мы ценим, что во время пандемии мы можем продолжать производственные процессы и продавать дома через Интернет. Благодаря современным технологиям человек может познакомиться с домом до мельчайших деталей", - говорит Гусарев. "В мире также растет тенденция выбирать дома из экологически чистых материалов. Следуя спросу, Manta North планирует в следующем году значительно расширить экспортный рынок модульных домов".

Производство Manta North расположено в современном помещении шириной 2500 м2 в Елгавском бизнес-парке, который является одним из крупнейших реконструированных промышленных парков в Латвии и стремительно развивался за последние несколько лет, создавая благоприятную для производства среду, объединяя прогрессивные и инновационные компании.

На производстве Manta North работает более 20 профессиональных, высококвалифицированных плотников и технологов, большинство из которых - местные жители Елгавского края. Компания производит дома из современных высокоэффективных материалов и ценится профессиональным коллективом, который понимает потребности бизнеса и может создавать продукты, соответствующие современным строительным стандартам.