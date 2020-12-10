Чт, 10.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Из-за Covid-19 в Екабпилсе временно закрыт магазин Depo

Иллюстративное фото

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

9 декабря в екабпилсском магазине Depo у трех работников было подтверждено заражение Covid-19, сообщает агентство LETA.

В связи с этим, соблюдая осторожность и заботясь о безопасности общества, клиентов и сотрудников, правление DEPO DIY приняло решение закрыть магазин Depo в Екабпилсе до 13 декабря этого года (включительно).

10 и 11 декабря будет проведено тестирование всех работников магазина. В ближайшие дни в екабпилсском Depo будет проведена чрезвычайная дезинфекция всех помещений.

В сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний проходит эпидемиологическое расследование.

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