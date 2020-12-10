Из-за Covid-19 в Екабпилсе временно закрыт магазин Depo

9 декабря в екабпилсском магазине Depo у трех работников было подтверждено заражение Covid-19, сообщает агентство LETA.
В связи с этим, соблюдая осторожность и заботясь о безопасности общества, клиентов и сотрудников, правление DEPO DIY приняло решение закрыть магазин Depo в Екабпилсе до 13 декабря этого года (включительно).
10 и 11 декабря будет проведено тестирование всех работников магазина. В ближайшие дни в екабпилсском Depo будет проведена чрезвычайная дезинфекция всех помещений.
В сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний проходит эпидемиологическое расследование.