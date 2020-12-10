Пурвциемс: прошло две недели, и отражающие столбики уже не отражают

Санита, которая сообщила передаче Bez Tabu про потускневшие столбики, считает, что сейчас они в темное время суток не улучшают, а, наоборот, ухудшают ситуацию на дороге.

ФОТО: Скриншот видео Bez Tabu

"Очень жаль, что так тратятся наши деньги. Ведь столбикам всего две недели, однако отражающие элементы на средних столбиках, почти на всех, потрепались. На прошлой неделе на один из столбиков даже наехала машина", - рассказала Санита, которая два года назад обращалась в Рижскую думу с призывом улучшить безопасность на конкретных пешеходных переходах. Сначала пообещали оборудовать светофор, однако затем на пешеходном переходе напротив дома на улице Гунара Астрас, 1С, появились столбики.

На столбики наклеена отражающая пленка, которая во многих местах уже отделилась или скоро отделится. Поэтому, по мнению Саниты, если уж столбики установили, то они должны быть такими, чтобы выполняли свои функции.

ФОТО: Скриншот видео Bez Tabu

В департаменте сообщения указали, что это мероприятие по успокоению движения - водители вынуждены снижать скорость и быть внимательными вблизи переходов. 15

Аустрис Кейшс, представитель департамента сообщения Рижской думы: "Был сделан вывод, что это финансово наиболее выгодный вариант, кроме того, водители в темное время суток могут с куда большего расстояния заметить нерегулируемый пешеходный переход. По отношению к отражающим столбикам на улице Гунара Астрас хочется указать, что на этом нерегулируемом пешеходном переходе злоумышленники совершили действия, в результате которых отражающие материалы были оторваны".

Уже более двух месяцев столбики установлены и на улице Дзелзавас. Отражающие элементы с них не сорваны, однако в темноте их не видно по другой простой причине - они заляпаны грязью.

ФОТО: Скриншот видео Bez Tabu

Департамент сообщения указывает, что в 2021 году планируется минимум в десяти местах на нерегулируемых пешеходных переходах оборудовать специальное освещение, однако это будет зависеть от выделенного финансирования.

В свою очередь, столбики на улице Гунара Астрас планируется восстановить в течение трех дней.