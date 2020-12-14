В СГД сообщили об уклонении бизнесменов от уплаты налогов. Служба отреагировала вяло

Несмотря на то, что эта информация стала известна налоговым контролерам, СГД на это отреагировала вяло.

13-летние отношения Яниса Пацвичса с баусским предприятием Divupe 2 завершилось спором, который работник решил разрешить в суде. Во время попытки доказать, какая компенсация ему полагается за вынужденное отсутствие работы, выяснилось, что часть зарплаты он получал в конверте.

Весной 2017 года информация обо всех официальных и неофициальных зарплатах баусского сервиса за несколько месяцев была передана Службе госдоходов. Она дала ответ, что информация будет принята во время очередной проверки.

Однако в последние пять лет СГД с проверками на Divupe 2 не приходила, совсем наоборот, в 2017 году руководство СГД назвало предприятие образцом предпринимательства.

Налоговый контролер пообещал в ближайшее время не проводить проверки на фирме вообще.

Руководитель налоговой и таможенной полиции СГД не может объяснить, почему служба не связалась с информатором и проигнорировала факты, создающие подозрения в уголовно наказуемой деятельности.

С 2016 года выплата зарплат в конвертах - уголовно наказуемое нарушение. Доказать зарплаты в конвертах сложно, нужен источник информации на предприятии, когда и где нелегальные платежи выдают, чтобы предпринимателя можно было поймать на месте преступления. Кроме того, нужно знать, какие схемы используются, чтобы избежать уплаты налогов. Если бы СГД связалась с работником автосервиса, учреждение получило бы всю необходимую информацию, однако СГД этого не сделала.

После выпуска передачи к Nekā personīga обратился присяжный адвокат Мартиньш Кверс. Он также этой весной подал в Службу госдоходов информацию о возможном уклонении от уплаты налогов в больших объемах. Эта информация, как и аудиозаписи, попали в его распоряжение во время подготовки с клиентом к гражданскому спору в суде. Письмо СГД Мартиньш Квепс подписал своим именем и фамилией и отправил в мае этого года.

Однако за три месяца от налоговых контролеров не последовало никакой реакции.

DSG karjeri принадлежит у группе предприятий, занимающихся добычей доломита, производством и продажей щебня. Оборот DSG karjeri - шесть миллионов, прибыль - более 300 тысяч. Компания получила большие заказы от госпредприятий Latvijas autoceļu uzturētājs и Latvijas Valsts meži.

Получатели прибыли компании - ветнспилсские предприниматели Игорь Скокс, Олаф Беркис и Геннадий Шевков.

В распоряжении Nekā personīga имеются фразменты аудиозаписей собраний компании. На одной из них голос, похожий на голос Игоря Скокса, отмечает, что 50 тысяч евро потребуются наличными для выплат работникам.

Предпринимателю Игорю Скоксу кроме акций DSG Karjeri вместе с семьей принадлежат еще несколько предприятий. Они преимущественно зарегистрированы в Вентспилсе на проспекте Лиелая, 48, собственностью недвижимости является предприятие Skoks. По тому же адресу в один день 28 октября 2010 года были зарегистрированы и три микропредприятия Ciparnieks, Viesulis и Orkāns. Все три микропредприятия не принадлежат Скоксу, а его бывшим и нынешним работникам.