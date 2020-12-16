"Зараженного Covid-19 можно считать биологическим оружием". Врачи о сложившейся ситуации

Путниньш согласен с термином "военная медицина", сказанным премьер-министром, описывая ситуацию в сфере здравоохранения: "Мы недалеки от этого. Если все эти дни постепенно увеличивать количество коек, это очень серьезный сигнал. Мы пока не видим конца этому".

Директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле также согласна с серьезностью ситуации. Кроме того, она предполагает, что количество пациентов с Covid-19 в больницах может достичь и даже превысить тысячу, ранее названную критическим порогом.

"Мы уже оказываем всю эту помощь за счет определенных пациентов. Надо понимать, что новых коек не развернуто, дополнительный персонал не найден, не созданы новые возможности. Все это уже происходит за счет внутренних ресурсов и, по сути, за счет других пациентов", - признала Ципуле.

Описывая ситуацию, она признала, что врачи уже балансируют каждый день словно на острие ножа. "Чтобы продолжать оказывать всю ту помощь, которую общество ожидает от нас, нам необходимо принимать ряд оперативных решений", - пояснила глава NMPD. Кроме того, затяжной кризис также может сказаться на качестве услуг.

NMPD все чаще приходится решать, следует ли вести пациентов в больницы. 46-48% пациентов, к которым отправляется Служба, госпитализируют.

Ципуле также поделилась, что отношение персонала NMPD к вакцинации различается также, как и во всем обществе. В настоящее время около половины врачей готовы к вакцинации, а половина более осторожна. К вакцинации готовы более пожилые врачи, чаще воздерживаются молодые люди, не относящие себя к группе риска.

Оба руководителя медицинских учреждений также прокомментировали неприятие общественностью эпидемиологической безопасности.

Путниньш выразил возмущение по этому поводу: "Это действительно опасно. Зараженного человека можно считать биологическим оружием. Он идет дальше и распространяет инфекцию дальше, если у него нет защитной маски. (...) Если люди безответственны, мне нечего сказать, кроме как того, что это неграмотность".

Ципуле, в свою очередь, описала это как пожар: "Врачи работают пожарными. А люди, которые не соблюдают ограничения, призывают их игнорировать и собираются, фактически поджигая все новые и новые здания.