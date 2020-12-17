Перевощиков: в магазинах по-прежнему слишком много людей

Правительство сегодня, 17 декабря, примет решение об ужесточении ограничений из-за Covid-19, и ожидается, что новые ограничения будут введены и в торговле. На вопрос, поддерживает ли он более жесткие ограничения для торговли, Перевощиков ответил, что не ему судить, торговлю какими товарами ограничить, но в целом он считает, что привлекательность магазинов нужно уменьшить, чтобы люди проводили в них меньше времени.

Эпидемиолог подчеркнул, что общее количество больных Covid-19 в Латвии не уменьшается, а продолжает постепенно расти, хотя ограничения и позволили сдержать резкий прирост. В ближайшую неделю или полторы количество госпитализированных пациентов с Covid-19 превысит 1000 человек. В таких условиях больницам становится сложно оказывать адекватную помощь. Кроме того, все больше становится и инфицированных медиков.