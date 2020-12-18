В Риге местами переполнен общественный транспорт

SIA Rīgas satiksme использовало практически все ресурсы для предоставления услуг общественного транспорта, сообщила LETA начальник отдела по связям с общественностью предприятия Байба Барташевича-Фельдмане.
Жители поделились в социальных сетях фотографией, на которой запечатлен переполненный автобус Rīgas satiksme.
Tā lūk. Divi metri. pic.twitter.com/pGM7JXMzj6— Gints Celmins (@CelminsGints) December 18, 2020
По словам Барташевича-Фельдмане, компания уже использовала практически все ресурсы для предоставления услуг общественного транспорта. Все водители работают, и на маршруты выпускаются все самые вместительные транспортные средства.
Представитель компании добавила, что диспетчеры получили информацию о том, что
в шести случаях общественный транспорт был заполнен более чем на 50%,
кроме того, в разных частях города.
Барташевича-Фельдмане пояснила, что загруженности общественного транспорта способствовало также интенсивное движение, в результате чего общественный транспорт задерживался на срок до полутора часов.
Галерея: Общественный транспорт в Риге 18 декабря
Rīgas satiksme также сообщает, что в настоящее время наиболее значительные задержки у автобусов 13 маршрута до полутора часов, автобусы маршрутов 15, 31, 48, 49, 51, 52, 50 задерживаются до 55 минут, автобусы маршрутов 2, 5 , 8, 11, 15, 53 до 50 минут.
Как сообщалось, с 7 декабря перевозчик общественного транспорта обязан организовать посадку и высадку таким образом, чтобы количество пассажиров в транспортном средстве не превышало 50% его вместимости. Если в транспортном средстве из-за его особенностей невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, места в транспортном средстве маркируются, обеспечивая соблюдение требований по расстоянию, это предусмотрено Законом "Об объявлении чрезвычайной ситуации".