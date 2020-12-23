Covid-19 заразился каждый сотый житель Земли

Это означает, что вирусом заразились более 1% жителей Земли. В данный момент фонд ООН в области народонаселения оценивает население планеты в 7,795 миллиардов человек.

Лидером по количеству заражений по-прежнему остаются США - там Covid-19 выявлен у 18,2 миллионов человек. Второе место занимает Индия с 10 миллионами случаев коронавируса и Бразилия с 7,3 миллионов случаев. Далее следует Россия с 2,9 миллионами зараженных.