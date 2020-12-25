Названа крупнейшая по обороту в прошлом году латвийская компания

В прошлом году крупнейшей по обороту компанией в Латвии стал оптовый торговец химической продукцией Uralkali Trading, свидетельствует подготовленный агентством LETA и Firmas.lv "Годовой обзор латвийского бизнеса 2020".
В 2019 году оборот Uralkali Trading составил 1,91 млрд евро.
Следующими по обороту предприятиями в Латвии стали представители торгового сектора - Rimi Latvija с оборотом а размере 917,2 млн евро и Maxima Latvija с оборотом в размере 836,7 млн евро.
На четвертом месте по обороту - производитель стали Severstal Distribution, оборот которого составил 699,6 млн евро. На пятом месте - нефтеперерабатывающая компания Orlen Latvija с оборотом 559,9 млн евро, а на шестом - оптовый торговец агрохимикатами Uralchem Trading с оборотом 529,4 млн евро.
Седьмое место заняла национальная авиакомпания Air Baltic Corporation (airBaltic), завершившая 2019 год с оборотом 500 млн евро, восьмое - компания по оптовой торговле ИТ-продуктами Elko Grupa с оборотом 473,79 млн евро.
Энергетическая компания Latvenergo с оборотом 437,53 млн евро заняла девятое место, а розничный торговец топливом Circle K Latvia, оборот которого в 2019 году составил 408,02 млн евро, расположился на десятом месте рейтинга.
Среди десяти крупнейших зарегистрированных в Латвии компаний наибольшее падение оборота за год - на 40,2% - пережила компания Uralchem Trading.
В свою очередь наибольшее падение оборота по сравнению с 2018 годом - на 24,9% - зарегистрировано у компании airBaltic.