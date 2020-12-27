Вс, 27.12.2020
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44 смерти и 511 новых случаев: статистика Covid-19 за сутки

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 511 новых случаев Covid-19, 44 человека умерли, и это суточный рекорд, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

Умершие были в возрасте от 35 до 105 лет: 

  • в возрасте от 35 до 40 лет - один;
  • в возрасте от 50 до 60 лет - трое;​
  • в возрасте от 60 до 70 лет - шестеро;
  • в возрасте от 70 до 80 лет - десять;
  • в возрасте от 80 до 90 лет - двадцать;
  • в возрасте от 90 до 95 лет - трое;
  • в возрасте от 100 до 105 лет - один. 

В целом с начала пандемии в Латвии умерли 559 человек с подтвержденным Covid-19. Ранее самое большое в Латвии количество умерших с Covid-19 - 25 - было зарегистрировано 12 и 15 декабря.

За прошедшие сутки сделано 5054 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10.1%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 36 330 человек.

Число госпитализированных превысило 1000

За прошедшие сутки госпитализировано 79 пациентов с Covid-19, а выписано из больниц 38 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 1010 пациентов с Covid-19.

У 954 человек заболевание средней тяжести, 56 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в связи с перегрузкой, вызванной Covid-19, в латвийской системе здравоохранения с 10 декабря объявлен режим чрезвычайной ситуации, а с 23 декабря на две недели прекращено предоставление плановой медицинской помощи в стационарах. Однако, в отличие от весны, когда было прекращено предоставление и амбулаторных услуг, сейчас оно сохраняется.

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