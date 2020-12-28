Первым людям в Латвии сделаны прививки от Covid-19

Первая прививка была сделана в 8:02.

Вейнберга сообщила, что за три дня в лечебном учреждении планируется вакцинировать от Covid-19 1055 человек.

Янис Ветра, один из медиков больницы Страдиня, который в числе первых сделал прививку, написал в Twitter, что в этом году пандемия "лишила нас многого, и почти не верится, что еще в 2020-м году мы можем начать целенаправленный ответный удар".

Как сообщалось, сегодня в кабинетах вакцинации в десяти больницах Латвии начнется добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.

Вакцинация против Covid-19 будет проводиться в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), Клинической университетской больнице им. Страдиньша, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице. В будущем могут быть открыты и другие кабинеты вакцинации.

Эти кабинеты будут вакцинировать не только персонал конкретных медицинских учреждений, но и врачей из других больниц и учреждений, включая Службу неотложной медицинской помощи.

Галерея: в Латвию доставлена первая партия вакцины от Covid-19