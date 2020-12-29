Вт, 29.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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Пьяный водитель, мчавшийся по встречной полосе, врезался в четыре автомобиля

Полицейская машина.

ФОТО: Arved Breidaks

Сегодня, 29 декабря, в эстонском Ласнамяэ полиция задержала пьяного водителя, который вблизи Таллинна при выезде на встречную полосу столкнулся с четырьмя автомобилями, пишет Rus.Postimees.

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, в 12:20 на перекрестке с круговым движением Таллиннской окружной дороги и шоссе Таллинн-Тарту машина, которой управлял пьяный водитель, выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

Полицейские задержали виновника ДТП на парковке торгового центра "Юлемисте", теперь его ждет производство.

В ДТП никто не пострадал.

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