Пьяный водитель, мчавшийся по встречной полосе, врезался в четыре автомобиля

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, в 12:20 на перекрестке с круговым движением Таллиннской окружной дороги и шоссе Таллинн-Тарту машина, которой управлял пьяный водитель, выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.