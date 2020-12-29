Пьяный водитель, мчавшийся по встречной полосе, врезался в четыре автомобиля

Сегодня, 29 декабря, в эстонском Ласнамяэ полиция задержала пьяного водителя, который вблизи Таллинна при выезде на встречную полосу столкнулся с четырьмя автомобилями, пишет Rus.Postimees.
По сообщению Департамента полиции и погранохраны, в 12:20 на перекрестке с круговым движением Таллиннской окружной дороги и шоссе Таллинн-Тарту машина, которой управлял пьяный водитель, выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.
Полицейские задержали виновника ДТП на парковке торгового центра "Юлемисте", теперь его ждет производство.
В ДТП никто не пострадал.