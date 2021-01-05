Ограничения продлили до 25 января. Каникулы в младших классах тоже. Новые решения правительства

Видео: Пресс-конференция после заседания правительства и совета по кризисному управлению

Ограничения, связанные с Covid-19 останутся в силе до 25 января

Установленные в стране ограничения из-за Covid-19 будут действовать до 25 января, заявил после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

По его словам, сегодня правительство заслушало информацию экспертов об эпидемиологической ситуации. По словам Цитсковскиса, ситуация по-прежнему серьезная, и количество госпитализированных пациентов увеличивается.

Исходя из этого, правительство сегодня концептуально договорилось продлить ограничения до 25 января, но конкретные решения будут приняты на заседании правительства в четверг, 7 января.

Цитсковскис добавил, что в основном речь идет о продлении уже действующих ограничений - в сфере услуг, торговле и образовании. Продление комендантского часа сейчас не обсуждается.

По его словам, к четвергу эксперты разработают конкретные предложения по регулированию торговли, ассортименту доступных товаров и другим деталям.

Директор Госканцелярии признал, что введенные в стране меры безопасности негативно влияют на экономику, поэтому правительство заслушало подготовленный Министерством экономики доклад о продолжении мер поддержки предпринимателей. Конкретные решения по мерам поддержки также ожидаются в четверг.

Министр экономики Янис Витенбергс заявил, что в случае, если в четверг правительство примет решение о продлении ограничений, в стране необходимо будет ввести и соответствующие меры поддержки.

По словам министра, необходимо продолжать выплачивать пособия по простою, субсидии на заработную плату и финансирование оборотного капитала. В то же время Витенбергс выступит за расширение круга получателей поддержки, чтобы компании, чей оборот в этом году снизится по сравнению с прошлым годом, могли подавать заявки на поддержку.

Витенбергс также сообщил, что планируется ввести новый инструмент поддержки - поддержку для покрытия арендной платы, которую могут подавать как торговые компании, пострадавшие от кризиса Covid-19, так и поставщики услуг, например, парикмахерские и кафе.

С продлением каникул для учеников младших классов будет продлен и учебный год

Продление зимних каникул для младших школьников в условиях пандемии Covid-19 будет означать также продление учебного года летом, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска во вторник, 5 января, после заседания правительства.

"До 25 января у нас останутся те же ограничения - дистанционное обучение для учащихся 7-12 классов, учащихся профессиональных учебных заведений. У 1-4 классов будут продленные каникулы, но это также приведет к продлению учебного года",

- сказала министр.

Она подчеркнула, что ослабление ограничений по Covid-19 должно начаться именно в секторе образования.

С 9 ноября по 7 февраля для ограничения распространения Covid-19 в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений.