Имя Латвии в мире: скандинавы полюбили деревянные дома, построенные латвийской компанией

В мир архитектуры периодически приходят различные инновации - иногда это новые методы строительства, технологии или строительные материалы. В наши дни, с ростом интереса к долговечности и экологии, созданы CLT-панели, или дружественная окружающей среде альтернатива железобетону. CLT-панели - индустриально созданные многослойные панели из массива из досок, склеенных перпендикулярно плоскости.

Технические параметры CLT-панелей конкурентоспособны с особенностями железобетона, их вес меньше, а класс пожарной безопасности - высокий.

Здания из массива дерева столетиями сохраняют углерод, а в разобранном виде могут служить для других целей.

Проект Skonto Prefab Lillehammer Taarn в Лиллехаммере, Норвегия ФОТО: Skonto Prefab

Мартиньш Кеньгис, председатель правления Skonto Prefab, отмечает, что спрос на CLT и Glulam вырос по трем причинам. Заказчики думают о создании дружественных окружающей среде зданий; CLT-панели имеют высокую прочность и стабильность и предназначены для строительства несущих конструкций и в многоэтажных зданиях, можно изготовить нехватающие элементы; CLT-конструкции эффективно транспортируются и быстро устанавливаются - даже на объемных объектах это может сделать небольшая бригада специалистов. Визуальные и технические особенности CLT и Glutam делают их долгосрочным выбором именно для реализации проектов образовательных учреждений, возможности архитектурного пластика неисчерпаемы, а панели - подходящие элементы интерьера в комнатах, где находятся дети или школьники.

Вместе с обширным остеклением создается воздушная, светлая среда, в которой ощущается приятный аромат дерева.

Считаясь с необходимостью все большего числа новых школ и детсадов, CLT-панели являются технологически инновационным объектом. Так, можно отметить реализованный Skonto Prefab проект трехэтажного международного колледжа с функцией служебной гостиницы в Пиньки, который по сути является гибридной постройкой с большим удельным весом CLT и Gulam, проект был разработан на платформе BIM. Заслуживает внимание и проект Alta Omsorgssenter, находящийся за полярным кругом в Норвегии. Он состоит из пяти зданий общей площадью в 24 000 кв. м, в которых будут находиться пансионаты и дома престарелых. Другие реализованные за рубежом проекты: Lillehammer Taarn в Норвегии, Almere School в Нидерландах и Merkinch Primary School в Великобритании.