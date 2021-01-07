Кариньш назначил Пабрикса и.о. министра здравоохранения

В канцелярии премьер-министра сообщили, что перед подписанием приказа премьер-министр связался с Винькеле и поблагодарил ее и команду за проделанную до сих пор работу.
Премьер-министр также проинформировал Пабрикса, что, принимая во внимание большой опыт работы в качестве министра, он будет назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения на период до назначения нового министра.
Приказ Кариньша вступает в силу с момента его подписания.
Как сообщалось, премьер-министр во вторник выразил недоверие действующему министру здравоохранения Винькеле.
Пабрикс ранее заявил, что Кариньш не консультировался с ним о плане возложить на него обязанности министра здравоохранения. Политик добавил, что не готов к этому и считает, что более целесообразно в сложившейся ситуации Кариньшу самому взять на себя роль министра. Это позволит премьер-министру лучше координировать процессы.