Домбровскис: коронакризис - экономический шок

Он подчеркнул, что этот кризис возник не в результате предыдущей несбалансированности экономики, а только в результате пандемии и ограничений.
На вопрос, не слишком ли мало средств Латвия вкладывает в поддержку экономики во время кризиса из-за Covid-19 и не может ли это в будущем вылиться в отставание, Домбровскис отметил, что в ЕС за прошлый год прогнозируется спад в размере 7,4%, а в 2021 году - прирост на 4,1%. Что касается Латвии, то за прошлый год прогнозировался спад на 5,6%, а в этом году - прирост на 4,9%. Таким образом, оснований говорить об отставании нет, поскольку экономический спад в Латвии, по прогнозам, будет меньше, чем в среднем по ЕС, а в этом году прогнозируется более быстрый рост.
"Разумеется, это только прогнозы, и в настоящее время в экономике царит большая неопределенность.
Мы переживаем вторую волну пандемии, в Латвии введены намного более жесткие ограничения, чем во время первой волны. Это негативно влияет на экономику, поэтому прогнозы меняются, так как меняется эпидемиологическая ситуация, которая в настоящее время является определяющим фактором", - сказал Домбровскис.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии отметил, что сейчас важно оказывать поддержку экономике, но меры поддержки должны быть целевыми и ограниченными по времени, и не следует допускать ситуации, чтобы они стали постоянным бременем для бюджета.
"В любом случае ясно, что дефицит бюджета и уровень госдолга во всех странах ЕС в 2020 году значительно вырос, поэтому нужно думать о том, как обеспечить среднесрочную фискальную устойчивость", - подчеркнул Домбровскис.