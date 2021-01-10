Домбровскис: коронакризис - экономический шок

На вопрос, не слишком ли мало средств Латвия вкладывает в поддержку экономики во время кризиса из-за Covid-19 и не может ли это в будущем вылиться в отставание, Домбровскис отметил, что в ЕС за прошлый год прогнозируется спад в размере 7,4%, а в 2021 году - прирост на 4,1%. Что касается Латвии, то за прошлый год прогнозировался спад на 5,6%, а в этом году - прирост на 4,9%. Таким образом, оснований говорить об отставании нет, поскольку экономический спад в Латвии, по прогнозам, будет меньше, чем в среднем по ЕС, а в этом году прогнозируется более быстрый рост.