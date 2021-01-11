Треть из занятых в сфере красоты получили отказ в господдержке в Covid-кризис

"Опрос отрасли, проведенный по нашей инициативе, показывает, что государственная поддержка профессионалов красоты ничтожна и не отвечает критериям выживания. В большинстве случаев полученная поддержка не покрывает даже прожиточного минимума, не говоря уже о коммунальных сборах, которые не были отменены.

Следует искать альтернативные решения и дополнительные механизмы поддержки, включая приостановку аренды, кредитные каникулы, налоговые льготы и другие вопросы. Если правительство продлит ограничения, было бы справедливо, если бы инструменты поддержки были привязаны к конкретному сектору и реальной ситуации.

Механизмы простоя, частичного простоя и поддержки оборотного капитала, предлагаемые государством, дискриминируют не только поставщиков косметических услуг, работа которых была запрещена в ноябре, декабре и январе, но также и все компании в этом секторе, которые переживают кризис с начала пандемии в марте этого года, работая в условиях строгих ограничений", - говорит президент Латвийской ассоциации косметологов и представитель отраслевого экспертного совета Ренате Рейнсоне.

В опросе, проведенном индустрией, приняли участие 1060 специалистов по красоте. 65% из них обратились за государственной помощью. При этом 44% всех респондентов получили государственную поддержку.

В свою очередь, треть получили отказ от СГД, основная причина - отсутствие падения оборота, член правления и сотрудник в одном лице, недавно начал работать в отрасли, отпуск в августе, отсутствие действующего патента, изменение формы бизнеса, несколько видов деятельности, зарегистрированных в компании, возвращение после отпуска по уходу за ребенком.

В отрасли также велика доля тех, кто не обращался за инструментами государственной помощи. Основная причина кроется в неверии сотрудников в то, что пособие будет выплачено. Есть опасения, что пособие не будет получено из-за несоблюдения критериев, есть негативный опыт весной, когда полученную помощь приходилось возвращать, долги по налогам (если своя компания), потенциальные выплаты слишком малы в отличие от бюрократии.