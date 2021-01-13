Rimi прекращает продажу одноразовых пластиковых изделий

К 2025 году Rimi планирует сократить пищевые отходы на 50%, а до 2030 года добиться нулевых выбросов парниковых газов (ЕС планирует достичь этой цели к 2050 году). Одним из шагов к достижению этой цели является модернизация и автоматизация инфраструктуры - внедрение светодиодного освещения, внедрение систем охлаждения аммиаком и CO2 в магазинах Rimi. В новом логистическом центре Rimi Baltic, открывшемся в Риге в начале октября, также были внедрены и другие долгосрочные решения: адиабатическое охлаждение на складе сухих изделий, система управления зданием и солнечные панели на стоянке для грузовиков, нагрев воды и обогрев помещений за счет тепла, регенерированного из системы обогрева грунта. Расчеты свидетельствуют, что новый логистический центр и централизованная доставка продукции позволят Rimi сократить выбросы CO2 на 1300-1400 тонн в год и сэкономить до 500 000 литров топлива.
"Осуществляя стратегию Rimi по сокращению использования пластмассы, мы проактивно внедряем предусмотренные законодательством изменения и поддерживаем общество во все более растущем стремлении делать ответственный выбор и снижать воздействие на окружающую среду. Rimi продолжает двигаться к своим целям по сокращению потребления пластика и упаковки. Важно помнить, что
наиболее рациональным выбором по-прежнему остается повторное использование вещей, отказ от одноразовых предметов в пределах возможного и сортировка отходов.
Каждый день Rimi ищет все более новые решения, которые будут не только экологически безопасными, но также приемлемыми и удобными для клиентов", - говорит Регина Икала, руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia.
Кроме того, Rimi постоянно работает над расширением ассортимента экологически чистых продуктов, включая отказ от рыбы из Красного списка и планирование доставки еды таким образом, чтобы минимизировать отходы. Магазины Rimi по всей Балтии проводят образовательные мероприятия для покупателей по вопросам ответственного потребления продуктов питания и сокращения пищевых отходов, а также магазины Rimi предоставляют возможность сортировки различных видов отходов и передачи на переработку использованных батареек и отслуживших свой срок электротоваров.