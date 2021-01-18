Как на самом деле выглядят "облака"? Tet создал виртуальный тур по центру обработки данных

В свою очередь, для того чтобы любой мог ознакомиться с "местом, где хранятся облака", а также строением дата-центра и его функциональностью, Tet создал виртуальный 360-градусный тур по дата-центру Datum - единственному в Латвии ЦОД с сертификатом TIERIII, а также одному из самых безопасных в Северной Европе.

"Полный вызовов 2020 год наглядно продемонстрировал значимость ИТ-решений и аутсорсинга, что все больше осознают предприятия как в Латвии, так и во всем мире. Это подтверждает и рост оборота дата-центров и облачных услуг Tet в 2020 году на соответственно 4% и 10% в сравнении с предыдущим годом, и это несмотря на кризис, вызванный пандемией. На данный момент заполнены уже 80% ресурсов ЦОД Tet, поэтому мы расширяем один из дата-центров в Риге. Для того чтобы удовлетворить растущий спрос, проект планируем завершить уже в этом году, дополнительно обеспечив еще 60 стоек", – говорит председатель правления Tet, и.о. исполнительного директора Улдис Татарчукс.

В расширенном дата-центре Tet внедрит также и решение по энергоэффективности, улучшив коэффициент эффективности использования энергии (PUE - Power usage effectiveness). "Европейская Комиссия поставила цель для европейских ЦОД – стать климатически нейтральными к 2030 году. Поэтому, расширяя дата-центр, мы обратим особое внимание на энергоэффективные системы охлаждения с по возможности наименьшим PUE", – поясняет директор по развитию бизнеса ЦОД Tet Марис Сперга.

"Экспортируем более 75% от общих услуг ЦОД и, например, на украинском рынке ЦОД находимся в ТОП-3 игроков вместе с Microsoft Azure и Amazon", – добавляет У.Татарчукс.

Для того чтобы любой мог ознакомиться с тем, как на самом деле выглядят "облака", как обеспечивается деятельность дата-центра и какие возможности он имеет, Tet создал виртуальный 360-градусный тур по единственному в Латвии ЦОД с сертификатом TIERIII и одному из самых безопасных в Северной Европе.

"Посещение ЦОД Dattum всегда было востребовано среди наших клиентов и партнеров, поэтому мы создали детальный виртуальный тур, показав технологическую инфраструктуру, серверные и другие помещения, которые находятся в дата-центре", – уточняет М.Сперга. 3D-тур можно "пройти" и в очках виртуальной реальности.