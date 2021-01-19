Маршруты без социальной дистанции: Rīgas satiksme обещает организовать дополнительные рейсы

В период действия чрезвычайного положения и направленных на сокращение распространения Covid-19 ограничений количество пассажиров Rīgas satiksme значительно сократилось, поэтому число рейсов общественного транспорта также было уменьшено.

После этого решения в социальных сетях появились записи и фото из общественного транспорта, на которых видно, что в транспорте находится много пассажиров и не соблюдается дистанция. Жители выразили возмущение тем, что в одной машине не разрешается ехать представителям даже двух домохозяйств, а в общественном транспорте разрешено "хоть 100".

По словам представителя Rīgas satiksme, компания постоянно следит за заполненностью общественного транспорта и потоками пассажиров. Информацию о заполненности салона предоставляют водители, также рассматриваются заявления клиентов, а на крупнейших остановках для этих целей есть специально обученные люди.

Кроме того, все новые автобусы Rīgas satiksme оснащены системой автоматического подсчета пассажиров, поэтому при заполнении салона более чем на 50% диспетчеры получают сигнал, позволяющий быстро отреагировать и пустить дополнительное транспортное средство.

Первоначальные наблюдения показывают, что на отдельных маршрутах загруженность салона больше, чем должна быть, поэтому там будут внесены соответствующие корректировки.

По этим маршрутам будут пущен транспорт большей вместительности или резервный транспорт.