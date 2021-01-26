После выборов крупнейшей думой после Рижской станет Огрская краевая дума

После выборов второй по величине думой после Рижской будет Огрская краевая дума.

По 13 депутатов будут избраны в двух городах, по 15 депутатов - в 22 самоуправлениях, по 19 депутатов - в 16 краевых думах, 23 депутата - в одном крае.

Количество депутатов, подлежащих избранию в местные думы, определяется в соответствии с численностью населения согласно регистру жителей на день объявления выборов - 21 января этого года.

В этом году выборы в местные органы власти пройдут на новых административных территориях, и после выборов в Латвии будет 42 самоуправления вместо прежних 119. В Риге выборы проводиться не будут, так как дума из 60 депутатов была избран на внеочередных выборах в прошлом году и будет работать до выборов 2025 года.

Для сравнения, на муниципальных выборах 2017 года было избрано 1554 депутата.

Наибольшее количество депутатов будет избрано в Огрском самоуправлении - 23. В Айзкраукльском, Баускском, Цесисском, Южнокурземском, Добельском, Елгавском, Екабпилсском, Кекавском, Мадонском, Марупском, Резекненском, Тукумском, Ропажском, Сигулдском, Талсинском и Валмиерском краях будет избрано по 19 депутатов.