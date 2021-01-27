Роботы взвешивают и упаковывают продукты: новые технологии на производстве Putnu fabrika Ķekava

Новые роботы, в которые инвестировано почти 300 тысяч евро, будут способствовать эффективности производства продукции и повысят безопасность. Планируется, что инвестиции окупятся в течение ближайших трех лет.

Установка роботизированных систем была завершена в декабре, и в настоящее время проводится последнее тестирование оборудования. Ожидается, что погрузочный робот на полную мощность начнет работать уже в феврале, а система взвешивания и упаковки начнет действовать в марте. По окончании режима чрезвычайной ситуации в стране, вызванного пандемией Covid-19, планируется установить еще две аналогичные роботизированные системы взвешивания и упаковки.

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"Внедрение современных технологий в отрасли производства продовольствия неизбежно, если предприятия в условиях конкуренции на рынке Европы хотят сохранить эффективность и устойчивость. Мы являемся первым предприятием в странах Балтии, которое установило подобных роботов. Пандемия Covid-19 для всех на рынке мяса птицы создала сложные условия, однако, несмотря на это, мы способны завершить этот важный проект модернизации. Благодаря ему еще больше повысится безопасность и эффективность производственных процессов, одновременно мы решим проблему нехватки рабочей силы", - отмечает председатель правления Putnu fabrika Ķekava Андрюс Пранцкявичюс.

ФОТО: Пресс- фото

Роботизированные системы взвешивания и упаковки обеспечат идентичный вес каждой упаковки продукта, что очень важно для супермаркетов, которые хотят продавать продукты по одинаковой цене. Кроме того, современные системы повысят безопасность продукции, так как весь процесс будет проходить без участия человека.

Роботы взвешивания и упаковки способны упаковывать до 15 тонн продуктов из мяса птицы ежедневно, что приблизительно равно нагрузке 6 работников на этой производственной линии.

Тем временем вторая роботизированная система поможет подготовить продукт к транспортировке. Погрузка и комплектация крупных блоков куриного мяса на деревянные палеты является физически тяжелой работой, для которой в настоящее время необходимы восемь работников. Однако, благодаря новой технологии, одна роботизированная рука сделает эту работу быстрее и эффективнее, комплектуя до 30 тонн продукта за один день.

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Как поясняет А. Пранцкявичюс, новые роботы помогут решить проблему нехватки рабочей силы.

"В Кекаве, где находится наше производство, живет около 5000 человек, а у нас трудятся 820 работников. Поэтому

нехватка квалифицированной рабочей силы - одна из наших главных проблем уже несколько лет,