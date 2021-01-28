Больничная ассоциация: ситуация критическая, необходимо четкое видение будущей работы
Для дальнейшей работы в секторе здравоохранения необходимо четкое видение, - подчеркивает Евгений Калейс, глава Латвийской ассоциации больниц.
Для дальнейшей работы в секторе здравоохранения необходимо четкое видение, - подчеркивает Евгений Калейс, глава Латвийской ассоциации больниц.
По словам представителя ассоциации Элины Кибере, встреча с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом назначена на 10 часов утра в четверг, 28 января. На встрече будет сообщено о текущих приоритетах в области здравоохранения, а также о будущей модели сотрудничества.
Калейс отмечает, что
"Режим чрезвычайной ситуации ввел множество ограничений, пациентам отказывают в возможности получить необходимую помощь, катастрофическая нехватка врачей и медсестер для оказания медицинских услуг, также необходимо создать четкое видение дальнейших шагов", - подчеркивает Калейс.
В Ассоциации подчеркивают, что очень важно развивать взаимное общение и регулярный диалог с городскими больницами для максимально конструктивного решения кризисных ситуаций и проблем в отрасли.
Эта встреча была инициирована министром. В ассоциации считают, что это шаг поддержки и приветствия. "К сожалению, в прошлом общение с Министерством здравоохранения было в основном односторонним, и муниципальные больницы, хотя и проявляли инициативу, не были достаточно вовлечены в решение важных для отрасли вопросов. Сейчас мы ждем многого от нового министра здравоохранения и ожидаем дальнейшую регулярную, двухстороннюю и направленную на результат коммуникацию, а также сотрудничество, которое в настоящее время особенно важно", - подчеркивает Калейс.
Латвийская ассоциация больниц - это добровольная организация работодателей, объединяющая 37 латвийских больниц и медицинских учреждений. Основная цель ассоциации - улучшить планирование и управление медицинским обслуживанием в больницах, а также заботу о здоровье населения Латвии.