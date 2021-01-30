В Латвии начали строить лаборатории для тестирования на Covid-19 из морских контейнеров

Мобильная лаборатория построена в 12-метровом морском контейнере и оборудована произведенными MGI устройствами по автоматизации, чтобы специалисты могли проводить анализы на Covid-19. Он разделен на три отдельные зоны - хранения, подготовки образцов и тестирования. Все помещения лаборатории оборудованы системами вентиляции высокого уровня, обеспечивая обмен воздуха, регулирование давления и стерильную среду, соответствующую второму уровню требований биобезопасности.

Благодаря автоматизации, мобильная лаборатория значительно снижает риск заражения специалистов, так как технологии MGI сканируют, обрабатывают образцы, выделяют РНК вируса и подготавливают их к завершающему этапу - установлению присутствия вируса.

Лаборатория не только предусматривает до 3000 проверок анализов в сутки, но и снижает привлечение человеческий ресурсов. Чтобы руководить этим процессом, необходимы всего три работника, тогда как для обработки такого же объема мануально по ночам требуются несколько десятков специалистов. 2

Предприятие MGI Latvia планирует сконцентрироваться на экспортном рынке, где замечен спрос на мобильные лаборатории. Первое решение такой концепции поставлено клиентам в Швеции, после чего последуют поставки мобильных лабораторий партнерам в странах-участницах ЕС.

Предприятие подтверждает готовность предложить решение и в Латвии, если ответственные госучреждения выскажут интерес. 2

"Мобильную лабораторию за пару часов можно установить в любом месте, где появляется спрос на большую мощность тестирования. Чтобы обеспечить ее деятельность, необходим персонал всего из трех человек, что особенно важно в ситуации, когда не хватает квалифицированных специалистов", - обозначил плюсы лаборатории руководитель по бизнес-развитию MGI Latvia Роландо Хуапайя-Дельгадо.

ФОТО: Пресс-фото

Важно осознавать, что автоматизированные действия относятся к ранее собранному материалу для тестирования - то есть, к этапу постобработки. Они улучшают эффективность массового тестирования, например, в аэропортах или регионах, где образцы собираются, а позднее отвозятся на анализ в другое место. Таким образом мобильная лабораторию улучшает время ожидания результатов и помогает быстро проследить за распространением вируса.

В первой зоне лаборатории подготавливаются и хранятся реагенты. В свою очередь во второй работники лаборатории помещают образцы в произведенное MGI устройство по автоматизации, оно их сканирует и подготавливает к обработке. Этот метод значительно увеличивает мощность тестирования, - обработка может достигать почти 200 образцов за 40 минут. В свою очередь в последней зоне происходит идентификация образцов, чтобы установить присутствие вируса.

ФОТО: Пресс-фото