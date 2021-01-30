В Латвии начали строить лаборатории для тестирования на Covid-19 из морских контейнеров

Базируемое в Латвии предприятие биотехнологий MGI Latvia и строительная компания APB начали производство мобильных лабораторий для тестирования на Covid-19. Пропускная способность построенного на базе морского контейнера решения достигает 3000 проверок анализов в сутки, сообщили порталу TVNET на предприятии.
Мобильная лаборатория построена в 12-метровом морском контейнере и оборудована произведенными MGI устройствами по автоматизации, чтобы специалисты могли проводить анализы на Covid-19. Он разделен на три отдельные зоны - хранения, подготовки образцов и тестирования. Все помещения лаборатории оборудованы системами вентиляции высокого уровня, обеспечивая обмен воздуха, регулирование давления и стерильную среду, соответствующую второму уровню требований биобезопасности.
Благодаря автоматизации, мобильная лаборатория значительно снижает риск заражения специалистов, так как технологии MGI сканируют, обрабатывают образцы, выделяют РНК вируса и подготавливают их к завершающему этапу - установлению присутствия вируса.
Лаборатория не только предусматривает до 3000 проверок анализов в сутки, но и снижает привлечение человеческий ресурсов. Чтобы руководить этим процессом, необходимы всего три работника, тогда как для обработки такого же объема мануально по ночам требуются несколько десятков специалистов.
Предприятие MGI Latvia планирует сконцентрироваться на экспортном рынке, где замечен спрос на мобильные лаборатории. Первое решение такой концепции поставлено клиентам в Швеции, после чего последуют поставки мобильных лабораторий партнерам в странах-участницах ЕС.
Предприятие подтверждает готовность предложить решение и в Латвии, если ответственные госучреждения выскажут интерес.
"Мобильную лабораторию за пару часов можно установить в любом месте, где появляется спрос на большую мощность тестирования. Чтобы обеспечить ее деятельность, необходим персонал всего из трех человек, что особенно важно в ситуации, когда не хватает квалифицированных специалистов", - обозначил плюсы лаборатории руководитель по бизнес-развитию MGI Latvia Роландо Хуапайя-Дельгадо.
Важно осознавать, что автоматизированные действия относятся к ранее собранному материалу для тестирования - то есть, к этапу постобработки. Они улучшают эффективность массового тестирования, например, в аэропортах или регионах, где образцы собираются, а позднее отвозятся на анализ в другое место. Таким образом мобильная лабораторию улучшает время ожидания результатов и помогает быстро проследить за распространением вируса.
В первой зоне лаборатории подготавливаются и хранятся реагенты. В свою очередь во второй работники лаборатории помещают образцы в произведенное MGI устройство по автоматизации, оно их сканирует и подготавливает к обработке. Этот метод значительно увеличивает мощность тестирования, - обработка может достигать почти 200 образцов за 40 минут. В свою очередь в последней зоне происходит идентификация образцов, чтобы установить присутствие вируса.
Основная деятельность MGI Latvia - проведение генетических исследований. Над приходом MGI Latvia в Латвию с 2017 года общими силами работали Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития. MGI Latvia - самый масштабный иностранный инвестиционный проект в сфере биотехнологий в Латвии и Балтии, объем инвестиций превысил 15 миллионов евро. Одним из главных партнеров предприятия является Латвийский центр биомедицинских исследований и учебы (BMC). В октябре этого года сообщалось о проведенном учеными ВМС исследовании, в ходе которого было обнаружено 247 мутаций Covid-19 в Латвии.