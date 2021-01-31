В Латвии - очередная сомнительная финансовая платформа. Вкладчики могут лишиться инвестиций

Чтобы инвестировать через Iban Wallet, необходимо лишь скачать приложение на свой телефон. Платформа работает на международном уровне, а сама компания, юридическое название которой New Generation Market, зарегистрирована в Латвии. Согласно Lursoft, она был основана британцем Марком Энтони Харром, а теперь как реальный бенефициар и руководитель значится гражданин Афганистана Ахмад Майванд Норзай (Ahmad Maiwand Noorzai) с документом, выданным во Франции. Сотрудников нет.

Летом 2019 года New Generations Market был зарегистрирован по адресу ул. Вейдзирнаву, 28-13, под своим первым названием Iban Wallet Corporation.

Это жилой дом. В настоящее время в квартире зарегистрировано еще десять компаний.

Практически во всех владельцы - за рубежом, ни одного представителя там не найти. Нет никаких свидетельств существования международной финансовой платформы и по ее нынешнему адресу на улице Лачплеша, 87. В Берлине, где, согласно веб-сайту, находится центральный офис, - это помещения коворкинга.

Исследовать компанию Iban Wallet начал финансовый блогер Кристап Морс. Он понял, что что-то не так, как только посетил ее первый адрес регистрации. "Если вы - инвестиционная компания, которая должна заслуживать доверие со стороны инвестора, и вы зарегистрировались в каком-то недоступном месте, что ж, это уже сигнал о том, что этого лучше избегать", - отмечает он.

Однако главным признаком риска является отсутствие формальной финансовой деятельности. В 2019 году ее не было совсем.

Официальных данных за 2020 год пока нет, но De Facto известно, что компания начала платить налоги, однако это относительно небольшая сумма.

Счет, на котором инвесторы платформы считают деньги, принадлежит не New Generation Market, а неизвестному владельцу. Кристап Морс пришел к выводу, что вокруг платформы можно построить около 20 компаний в разных странах, с которыми в основном связан основатель латвийской компании Марк Энтони Харр.

"Единственной компанией, где можно было обнаружить или увидеть какие-либо крупные финансовые потоки, была компания, зарегистрированная в Эстонии, и ее финансовые отчеты показали, что в конце 2019 года они заявили, что инвесторы вложили 47 миллионов евро.

Поэтому на данный момент я прогнозирую, что они собрали около 100 миллионов, может быть, даже больше. И это деньги, которые инвесторы могут потерять, и, скорее всего, большинство и потеряют", - говорит К. Морс.

Когда компанию в Латвии только создавали, Регистр предприятий не оценивал сомнительный адрес, так как его не было в реестре адресов риска СГД. Дополнительная проверка может потребоваться, если в конкретном месте уже зарегистрировано не менее десяти компаний, но на улице Вейдзирнаву этого на тот момент не было.