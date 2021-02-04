Чт, 4.02.2021
Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил. Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное - я участвовал в расследовании своего собственного отравления. Алексей Навальный
Алексей Навальный
1 мин для прочтения

Больничная ошибка: в Португалии пенсионер оказался жив спустя 20 дней после его похорон

Иллюстративное фото ФОТО: Anton Darius/Unsplash

Пожилой житель португальского города Санта-Мария-да-Фейра, к огромному удивлению родственников, оказался жив спустя 20 дней после его похорон, сообщает Euro Weekly News.

92-летний мужчина был госпитализирован с заболеванием дыхательных путей и два месяца провел в больнице. В это время пенсионер заболел Covid-19.

10 января работники больницы проинформировали семью пациента о его смерти. Похороны состоялись два дня спустя. Из-за связанны с коронавирусом ограничений во время церемонии похорон семья не могла увидеть останки родственника.

Спустя 20 дней представители больницы сообщили семье мужчины, что была допущена ошибка, и на самом деле их родственник жив. Семья была шокирована, однако на произошедшее отреагировала с пониманием, принимая во внимание, что больницы сейчас перегружены из-за пандемии. Несмотря на это, родственники мужчины надеются, что в будущем таких ошибок не повторится.

Сотрудники медучреждения связались с родственниками фактически умершего человека и проинформировали их о произошедшем.

Последние новости

НАВЕРХ
Back